Çarşamba , 4 Ocak 2017
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Haberler

Detay Haber

İstanbul Terör Saldırısını Lanetliyoruz

Ortaköy saldırısıyla ilgili açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım,”Bu saldırı alçakça bir silahlı eylemdir. 39 masum insan hayatını kaybetti.Teröre asla boyun eğmeyeceğiz” dedi. Yıldırım, saldırganın Noel baba kıyafeti ile geldiği iddialarını “Aslı astarı yok” diye yalanlarken, saldırganın kimliği ile ilgili ihtimallerin belirlendiğini ve silahını olay yerinde bıraktığını da ifade etti.  Başbakan …

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Türkiye Yazarlar Birliği İstiklâl Marşı şairimizi 27 Aralık’ta anıyor

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27 Aralık, büyük şairimiz Mehmed Âkif Ersoy’un vefatının 80. yıl dönümü. İstiklâl Marşı şairimiz 27 Aralık 1936’da vefat etmiş, dönemin yönetimi İstanbul valiliğini ve Üniversite rektörlüğünü tören yapılmaması ve cenazeye katılınmaması konusunda uyarmıştı. Ertesi günkü gazetelerde Millî marşımızın şairinin vefatı üç beş satırlık haberlerle duyuruldu. Gençlik ve halkımız Mehmed Âkif’e sahip …

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ITC Başkanı Erşat Salih’den Önemli Açıklama

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşad Salihi, Türkmenlerin bulunduğu coğrafyanın diğer milletlerin bulunduğu coğrafyadan çok daha fazla tehlike altında bulunduğunu belirterek, kendilerine sahip çıkılmamasının sebebinin de Türkmen coğrafyası üzerinde oyun oynanmak istenmesi olduğunu söyledi. Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezinin (ORSAM) düzenlediği “Musul Operasyonu, Irak’ın Geleceği ve Türkmenler” başlıklı konferansta konuşan Salihi, Halep’te …

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Prof. Dr. Celalettin Yavuz’ı Türkmen Açıklaması

Ankara’da 14 Aralık 2016’da Dışişleri Bakanlığı’nın gözetiminde, Suriye Türkmen Meclisi ve Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı’nın “BAYIR-BUCAK’tan KERKÜK’e Suriye ve Irak Türkmenlerinin Stratejik Rolü ve Türkiye’nin Güvenliği” başlığı altında ortaklaşa bir sempozyumu gerçekleştirildi. Devlet adına Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ümit Yalçın’ın katıldığı sempozyuma, Ankara’daki Irak ve Suriyeli Türkmen diasporalarından gelenler …

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Kültür ve Sanat

Ali Kerküklü

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