Ortaköy saldırısıyla ilgili açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım,”Bu saldırı alçakça bir silahlı eylemdir. 39 masum insan hayatını kaybetti.Teröre asla boyun eğmeyeceğiz” dedi. Yıldırım, saldırganın Noel baba kıyafeti ile geldiği iddialarını “Aslı astarı yok” diye yalanlarken, saldırganın kimliği ile ilgili ihtimallerin belirlendiğini ve silahını olay yerinde bıraktığını da ifade etti. Başbakan …