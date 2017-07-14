15 Temmuz Darbe Girişimi Resim Sergisi Açıldı

Kerkük-Ankara/T.C. Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Darbe Girişimi Birinci yıl dönümü dolayısıyla şehit gazeteci Mustafa Cambaz anısına ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği üyelerinin tarihe not düşen kareleri ile o fotoğraf karelerinde yer alan demokrasi kahramanlarını yansıtan bir resim sergisi düzenledi. Serginin açılışını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel birlikte açtı.

Bakan Soylu, sergideki fotoğrafların hikâyelerini foto muhabirlerinden ve fotoğraflarda yer alan gaziler ile şehitlerin ailelerinden dinledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bombardımanı sonrasında çekilmiş fotoğrafı önünde ise BYEGM olarak Meclis duvarlarından kopan mermer parçaları ile hazırlayıp yurt dışına 4 bin adet kart gönderdiklerini anlatan Akarca, Bakan Soylu’ya da bu kartlardan birini hediye etti.

Yurtdışından ve dünyanın her yerinden yabancı basın mensuplarının izlediği açılışa katılan büyükelçiler, bürokratlar, gazetecilere hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bu anlamlı günde, sayfalarca yazının anlatmayı başaramayacağı yaşanmışlıkları tek karede anlatan ve kahramanlarının sesinden yeniden dile gelen fotoğraflardan oluşan sergiyi beraber açtıkları için Türkiye’nin hafızası ve bir yaşanmışlık arşivi olan Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’ne ve Genel Müdür Mehmet Akarca’ya teşekkürlerini iletti. Bu destan, milletimize, gençlerimize, evlatlarını yetiştiren ve arkalarından okula gönderirken Ayetel Kürsi okuyan annelere güç verdi. 15 Temmuz’un tarihimizin bize verdiği gücü geleceğe taşıma azmi verdiğini, demokrasiye bağlılık ve sadakatimizi gösterdiğini vurguladı. Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile sokaklara çıkan vatandaşlara şükran ve minnet duygularını dile getirdi.