16 Ocak 1980 Irak Türkmen Şehitleri Ankara’da Anıldı

Ş.Küzeci/ Ankara: Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı, Irak Türkmen Cephesi Türkiye temsilciliği, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ankara Şubesi’nin ortaklaşa düzenlediği ve Türkmeneli Kültür Merkezi tarafından da organize edilen 16 Ocak 1980 Türkmen Şehit Liderlerinin anma ve basın toplantısı Türkmeneli Kültür Merkezi binasında gerçekleştirildi. Takdim ve selamlama konuşmaları TKM’den Şemsettin Küzeci ve Çimnaz Demirci tarafından yapıldı.

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Toplantı Saygı duruşu ve Fatiha suresinin okunmasıyla başladı. Basın açıklamalarını sırasıyla Türkmeneli Vakfı Başkanı Fatih Türkcan, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ankara Şube Başkanı Abbas Türkmen ve ITC Türkiye Temsilcisi Dr. Hicran Kazancı “Basın Bildirisini” okuyarak basını bilgilendirdiler. Ayrıca Basın toplantısında Habib Hürmüzlü, Şehap Bayatlı ve Fevzi Türker birer kısa konuşmalar yaparak Şehitlerimizle ilgili anılarını ve düşüncelerini paylaştılar. Toplantıya Ankara’nın Irak Büyükelçisi Siyasi Müsteşarı Abdulilah Tütüncü, Türkmeneli Vakfı yönetim kurulu üyeleri Dr. Muzaffer Arslan da katıldı.

16 Ocak Türkmen Şehitleri Anıtına Çelenk Konuldu.

Ankara’da faaliyet gösteren Türkmen Kurum ve Kuruluşları bir araya gelerek Ankara Keçiören İlçesinde bulunan Irak Türkmen Şehitleri Anıtına çelenk koydular. Ayrıca Mamak ilçesinde faaliyet gösteren Ülkü Ocakları Türkmen Evi teşkilatı da ikinci bir çelen hazırlayarak merasime katıldı. ITC Türkiye Temsilciliği, Türkmeneli Vakfı Yetkilileri, Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ankara Şubesi yönetim kurulu üyeleri, Türkmen Milliyetçi hareketi ve çok ayıda Ankara’da yaşayan Türkmenler Çelenk koyma merasiminde hazır bulundular. Türkmen kuruluşları adına Türkmeneli Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Muzaffer Arslan bir konuşma yaparak günün önemine değindi. Ardından da saygı duruşu ile Fatiha suresi okunarak merasim son buldu.