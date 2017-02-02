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Irak’ta Türkmen Tarihinin Yazarı Şakir Sabır Zabit

Dr. Şemsettin Küzeci Ocak 31, 2017 Dr. Şemsettin Küzeci, Haberler, Köşe Yazarları Yorum Yazın 53 Görüntülemeler

Vefatının 27 Yılında

Irak’ta Türkmen Tarihinin Yazarı

Şakir Sabır Zabit

Şakir Sabir Zabit

Kerkük, 1913-1990

Dr. Şemsettin Küzeci 

“Hayat uzun ömürle değil, görülen işlerle ölçülür”.

Araştırmacı, yazar ve yayıncı Şakir Sabır Zabit 1913 yılında Kerkük’te doğdu. İlkokulunu Kifrı’de, Ortaokulu Kerkük’te ve Liseyi de Bağdat’ta bitirdi. 1938‘de Harbiye’den mezun oldu. Irak ordusunda subay olarak görev yapan Zabit,  1959 yılında Albay rütbesindeyken emekliye ayrıldı. Şakir Sabır Zabit’in subay olduğu için “Zabit” soyadını kullanmıştır.

Arapça ve Türkmence eserleri olan yazarımızın en önemli kitaplarından Bağdat 1961 yılında basılan “Irak’ta Türkmen Tarihinin Özeti” adlı eseridir. Kitabın önsözünü Iraklı bir bilgin olan Mustafa Cevat yazmıştır. Dikta Irak rejimi döneminde bu kitabın basılmasından dolayı Zabit yargılanmıştır. Ender bir çalışma niteliğini taşıyan bu eser, Irak Türkmenlerin tarihi geçmişini, soy kütüğünü tanıtmayı amaçlamış, Arapça yazılan önemli bir şaheserdir. Zabit’in diğer önemli eserlerinden biri de “Kerkük’te İçtimai Hayat” adını taşıyan eserdir. Zabit bu eserde Irak Türkmenlerinin özellikle Kerkük’te Türkmen toplumunun yaşantılarını, folklorunu, edebiyatını, sanatını, basınının ve sosyal hayatlarını örneklerle ve titizlikle ele almıştır.

Yazar Zabit en tarih ve folklor konularına ciddi bir şekilde benimsemiştir. Türkmen Basını konusunda da verimli çalışmaları vardır. Arap toplumunu Irak’ta asil unsur olan Türkmenlerin folklorunu tanıtmak amacıyla “El-Turas El-Şabi” adında Bağdat’ta bir dergi çıkarttı. Birkaç dilde yayınlanan bu dergi birkaç yıl sonra yayını rejim tarafından durduruldu…

Zabit, 1964 yılında Arapça ve Türkmence “Irak” adında haftalık bir gazetenin yayınladı. Bu gazete 62 sayı basıldıktan sonra aylık bir dergiye dönüştürüldü ve 8 sayı çıktıktan sonar 1968 yılında kapatıldı.

Yazar ve tarihçi Şakır Sabır Zabit’in tarihi çalışmaları ve yaratıcılığı sayesinde Irak’ta Türk varlığı konusu aydın kesimi tarafından ivme kazanmıştır. Türkmen toplumunun tanıtımına büyük katkısı olmuştur. Zabit yığılmadan ve korkmadan büyük bir cesaretle Irak Türkmen tarihini yazarak tüm Dünya’ya ömür boyu hatırlanacak bir şekilde bir mesaj vermiştir.

Acı bir hastalık nedeniyle 31 Ocak 1990 tarihinde Bağdat’ta vefat etti.

 

 Eserleri:

 -Irak Türkmenleri Ağzında Atasözü, Bağdat 1962

-Kerkük’te İçtimai Hayat, Bağdat 1962

-Bayat Aşireti hakkında araştırma, Bağdat 1965

-Zabit’in Mektebi, Bağdat 1968

-Bizdeki Ahlak Ve Ahlak Anlamı Derdi, Bağdat 1966

-Zabit’in Gözyaşları, Bağdat 1968

-Zabit’in Güzgüsü, Bağdat 1968

Ayrıca, Arapça yayınlanmış 4 kitabı daha vardır

Kerkük’te Evlenmek

Adata 18-25 yaşlarında gençler evlendirilirdi. Aranan Kız namuslu bir evden olması birinci ve güzellik ikinci sayılırdı. Genç, refikası olacak kızı görmek zor idi. Anne ve hemşire ve diğer kadınlar ev ev gezerler su içmek bahanesiyle kızları görürler. Bir de güzelletme işlerini gören ve dolaysıyla ev girip ev çıkan bu çeşit kadınlar kızlı evleri anlatır belki birlikte evler gezerler namuslu, marifetli güzel bir kız görürlerse onu denerler, ağzının kokusu gelmesin, dikiş bilir, ekmek yapar evi idare edebilir, cisminde bir ayıp olup olmadığını anlamak için kızı hamamda da görürler, beğenildiyse “Kaşla göz, kalmadı söz” istenilmesinde talaş edilmemesi için “Ağızla burun, kapıda durun” beklenilmiş ise “Kaşla dudak, yerivin gideğ” Atalar sözü kullanırlardı. Bir kızın güzelliğine “Ay diyer sen bat men çıhıram” diyerler. Merhum Molla Sabır Efendi, Kızın güzellikleri için bunları yazmıştır:

“Mine boylu, Fındık burun, Ela gözlü, çatma kaşlı, kaytan dudak, pembe yanak, ince belli, İnci diş, Çelebi ayak, Kalem parmak, Hiyar bilek, Şüşe gerdanlı, Ay suratlı, Sırma saçlı, Kemend hörüklü, Sona yerişli, Çarhma Yeriş, Ceyran bakışlı”.(Kerkük’te İçtimai Hayat,1962)

 Bu Şakır Sabır Zabit’in vefatının 27 yılıdır. Bu münasebetle Zabit’in Vefatının 40. Gününde Şubat 1991 yılında Bağdat Türkmen Kardaşlık Ocağında düzenlenen Anma toplantısında yazıp okuduğum “Zabit’in Ardından” başlıklı şiirimi ilk kez olarak yayınlıyorum.

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Şakır Sabır Zabit’in Ardından

Özgür özgür yazdın Türkmen tarihin

Örnek ettin halka saçının ağın

Serbest yaşam için çektin bayrağın

Git gömütün nurla dolsun ey Zabit

Soy kefeni sana uymaz bu tabut

 

Hur tarihe kurban verdin canını

Ulu şehit için döktün kanını

Sergiledin ömrün güçlü şanını

Git gömütün nurla dolsun ey Zabit

Soy kefeni sana uymaz bu tabut

 

Gittin uzaklara dönmeyeceksin

Severlerin birde görmeyeceksin

Ama gönüllerde ölmeyeceksin

Git gömütün nurla dolsun ey Zabit

Soy kefeni sana uymaz bu tabut

 

Özgür tarihi seçtin özlem içinde

Gözyaşınla çizdin türlü biçimde

Doğru öğütlerin büyür içimde

Git gömütün nurla dolsun ey Zabit

Soy kefeni sana uymaz bu tabut

 

Çaktı yıldırımla suladı daşın

Yurd uğrunda koydun o karlı başın

Toprağa götürdün koskoca yaşın

Git gömütün nurla dolsun ey Zabit

Soy kefeni sana uymaz bu tabut

 

Giderken ardından yapraklar soldu

Dönülmez bir yol var yolun o yoldu

Neşeli gönlümüz gam keder doldu

Git gömütün nurla dolsun ey Zabit

Soy kefeni sana uymaz bu tabut

                       Şemsettin Küzeci

1990 Bağdat

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Dr. Şemsettin Küzeci

Hakkında Dr. Şemsettin Küzeci

Araştırmacı, Eğitimci, Gazeteci, Şair, Yazar Şemsettin Küzeci; Kerkük’te doğdu. Musul Üniversitesi’nden bitirdi. 5 Yıl Kerkük’te lise öğretmenliği yaptı. Kerkük Televizyonu, Bağdat Türkmence Radyosunda Gençlik ve Spor programları hazırlayıp sundu. Yazılarını Bağdat’ta Türkçe yayınlanan Yurt gazetesi, Kardeşlik ve Birlik Sesi dergilerinde yayınladı. Irak’taki siyasi nedenlerden dolayı 1996’da Türkiye’ye yerleşti. 1999 yılında Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliğinde Basın Yayın ve Enformasyon Şube Müdürü olarak çalıştı. Kerkük gazetesi'nin Türkiye temsilciliği ve Türkmeneli TV’de Muhabir, Programcılığı ve Haber Müdürlüğü yaptı. 2007 yılında Irak Basın Tarihi üzerine G.Ü. İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema bölümünden yüksel lisans ve 2009 yılında Hollanda'da Global Lahey Üniversitesinde Irak Televizyonları üzerine doktorasını yaptı. Türkmeneli Kültür Merkezi'nde Basın ve Kültür Müşaviridir.

• Irak Gazeteciler Cemiyeti Üyesi. Irak
• Irak, Türkiye, Azerbaycan, Arap ve Avrasya Yazarlar Birliği üyesi
•İLESAM Üyesi. Ankara -Türkiye
• Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı, (Azerbaycan)
• Irak Türkmen Edebiyatçılar Birliği Uluslararası Koordinatörü,
• Işık Edebiyatçılar Grubunun Başkanı. (Kerkük)
• Türk Dünyası Genç İletişimciler Birliği Kurucu Genel Başkanı.
• Dünya Türk Gençleri Birliği Genel Başkan Yardımcısı. (Azerbaycan)
• Kerkük Kültür Derneği Kurucu Genel Başkanı, (Ankara- Irak)
• Irak Türkmen Basın Konseyi Genel Sekreteri, (Ankara-Irak)
• Dünya Gazeteciler Federasyonu. Kurucu üyesi (Genel Sekreter)
• Irak Türkmen Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Başkanı.
•Irak Türkmen Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Genel Başkanı.
• Dünya İletişimciler Derneği. Kurucusu ev Genel Başkanı. Ankara

Türkiye ve Türk dünyasında Irak Türklerini uluslarara¬sı konferans, bilgi şöleni ve toplantılarda temsil etti. 200’e yakın hiz¬met, takdir, teşekkür, onur belgesi, plaket ve ödül almıştır. 2006’da; Irak, Azerbaycan ve Türkiye ile ilgili yapmış olduğu ilmî ve edebî çalışmalarından dolayı, VEKTOR Uluslararası İlim Merkezi tarafından kendisi¬ne Fahrî Doktora Payesi verildi. Basılmış 25 adet kitabı bulunmaktadır.

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Hakkında Dr. Şemsettin Küzeci

Dr. Şemsettin Küzeci
Araştırmacı, Eğitimci, Gazeteci, Şair, Yazar Şemsettin Küzeci; Kerkük’te doğdu. Musul Üniversitesi’nden bitirdi. 5 Yıl Kerkük’te lise öğretmenliği yaptı. Kerkük Televizyonu, Bağdat Türkmence Radyosunda Gençlik ve Spor programları hazırlayıp sundu. Yazılarını Bağdat’ta Türkçe yayınlanan Yurt gazetesi, Kardeşlik ve Birlik Sesi dergilerinde yayınladı. Irak’taki siyasi nedenlerden dolayı 1996’da Türkiye’ye yerleşti. 1999 yılında Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliğinde Basın Yayın ve Enformasyon Şube Müdürü olarak çalıştı. Kerkük gazetesi'nin Türkiye temsilciliği ve Türkmeneli TV’de Muhabir, Programcılığı ve Haber Müdürlüğü yaptı. 2007 yılında Irak Basın Tarihi üzerine G.Ü. İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema bölümünden yüksel lisans ve 2009 yılında Hollanda'da Global Lahey Üniversitesinde Irak Televizyonları üzerine doktorasını yaptı. Türkmeneli Kültür Merkezi'nde Basın ve Kültür Müşaviridir. • Irak Gazeteciler Cemiyeti Üyesi. Irak • Irak, Türkiye, Azerbaycan, Arap ve Avrasya Yazarlar Birliği üyesi •İLESAM Üyesi. Ankara -Türkiye • Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı, (Azerbaycan) • Irak Türkmen Edebiyatçılar Birliği Uluslararası Koordinatörü, • Işık Edebiyatçılar Grubunun Başkanı. (Kerkük) • Türk Dünyası Genç İletişimciler Birliği Kurucu Genel Başkanı. • Dünya Türk Gençleri Birliği Genel Başkan Yardımcısı. (Azerbaycan) • Kerkük Kültür Derneği Kurucu Genel Başkanı, (Ankara- Irak) • Irak Türkmen Basın Konseyi Genel Sekreteri, (Ankara-Irak) • Dünya Gazeteciler Federasyonu. Kurucu üyesi (Genel Sekreter) • Irak Türkmen Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Başkanı. •Irak Türkmen Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Genel Başkanı. • Dünya İletişimciler Derneği. Kurucusu ev Genel Başkanı. Ankara Türkiye ve Türk dünyasında Irak Türklerini uluslarara¬sı konferans, bilgi şöleni ve toplantılarda temsil etti. 200’e yakın hiz¬met, takdir, teşekkür, onur belgesi, plaket ve ödül almıştır. 2006’da; Irak, Azerbaycan ve Türkiye ile ilgili yapmış olduğu ilmî ve edebî çalışmalarından dolayı, VEKTOR Uluslararası İlim Merkezi tarafından kendisi¬ne Fahrî Doktora Payesi verildi. Basılmış 25 adet kitabı bulunmaktadır.

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