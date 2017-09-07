Perşembe , 7 Eylül 2017
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Anasayfa / Haberler / 200 PKK’lı Terörist Kerkük’e Girdi 

200 PKK’lı Terörist Kerkük’e Girdi 

Kerkük Eylül 6, 2017 Haberler Yorum Yazın 45 Görüntülemeler

Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Arabiya Al-Hadath TV kanalında açıklamalarda bulundu. Kerkük’te 1959 katliamının tekrarlanmasından endişe duyduklarını ve katliamın kokusunu aldıklarını ifade eden Salihi, 2 gün önce Kerkük havaalanına  200’e yakın silahlı PKK’lı teröristin girdiğini söyledi. Yaşanacak her türlü olaylardan Kerkük Valisi’nin sorumlu olacağını belirten Salihi, “Kerkük Valisi Türkmenlerin silahlanmasını redediyor, Kerkük’ü ateş içine, alevlere çevirmek istiyor” ifadelerini kullandı. Kerkük İl Meclisi daha önce Barzani’nin referandumuna katılma kararı almıştı. Kerkük’te yaşayan Türkmen ve Araplar boykot ederek kararın alındığı toplantıya katılmamıştı.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
PaylaşShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Hakkında Kerkük

Kerkük

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

wordpress theme powered by jazzsurf.com

© Copyright 2017, Bütün Haklar Saklıdır - Kerkük Gazetesi