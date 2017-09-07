200 PKK’lı Terörist Kerkük’e Girdi 

Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi, Arabiya Al-Hadath TV kanalında açıklamalarda bulundu. Kerkük’te 1959 katliamının tekrarlanmasından endişe duyduklarını ve katliamın kokusunu aldıklarını ifade eden Salihi, 2 gün önce Kerkük havaalanına 200’e yakın silahlı PKK’lı teröristin girdiğini söyledi. Yaşanacak her türlü olaylardan Kerkük Valisi’nin sorumlu olacağını belirten Salihi, “Kerkük Valisi Türkmenlerin silahlanmasını redediyor, Kerkük’ü ateş içine, alevlere çevirmek istiyor” ifadelerini kullandı. Kerkük İl Meclisi daha önce Barzani’nin referandumuna katılma kararı almıştı. Kerkük’te yaşayan Türkmen ve Araplar boykot ederek kararın alındığı toplantıya katılmamıştı.
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