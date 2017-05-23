Acı kaybımız Dr. İbrahim Arafat

Acı Kayıp ..

Dr. İbrahim Arafat

Necat Kevseroğlu

Irak Türkmenlerinin çağdaş siyasi Tarihinde yer alan, tanınan mücadeleci, ülkücü, Türkmen dava adamı Dr. İbrahim Arafat Bağdat’ta hakka yürüdü, fani dünyaya gözlerini ebediyete yumdu.

Dr. İbrahim Şeyh Mehmet Salih Arafat 1948 tarihinde Musul’a bağlı, Türkmeneli’nin güzelim “Selemiye” ilçesinde dünyaya göz açtı.

Dr. İbrahim Arafat, Musul Türkleri arasında tanınan Türkmen Arafat aşiretine mensuptur. Babası Şeyh Mehmet Salih Arafat Efendi aşiret reisi ve başta gelen adamları idi.

Merhum Doktor, çocukluk ve gençlik hayatı mensup olduğu aşiretinin içinde, Türkmen geleneği ve görenegile büyümüştür. Aldığı milli kültür, Türkmen aşiret töresi onu hayat boyu milletine dostlarına bağlı kılmıştır.

Ülküsü uğruna kendini adamıştır, ölüm gününe kadar kendi milli davasına bağlı kalmıştır.

İlk ve Orta okulu, Musul İl merkezinde “Kifah” Orta okulunda okuduktan sonra, el-Mustakbel lisesinden mezun oldu. İlk öğrenimini bitirdikten sonra, İstanbul’da Tıp Fakültesinde, Diş Hekimliği bölümünden 1973 yılında mezun oldu. Sonradan aynı Fakültede yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra Fakültede asistanlık yaptı.

1975 tarihinde yurda döndü, aldığı yüksek mezuniyet diplomayı, denklik yapmak için, Bağdat’ta eğitim takvimi sınavına girdikten sonra diploma denkliğini aldıktan sonra vatan borcunu Akra Askeri Hastanesinde dişçilik yaptı.

Askerlik’ten sonra, rahmetli, devlette görev almadı, 1977 tarihinde, Musul İl Merkezinde, özel olarak muayenehane açarak diş hekimliği yapmaya başladı.

Dişçilik çalışmasını, devrik rejimin düştüğü güne kadar sürdürdü, 2003 ten sonra hemen Siyaset meydanına atıldı, politika ile ilgilendi, Irak Türkmen Cephesi yürütme kurulu üyesi olarak, Musul İl Sorumluluğunu üstlendi. Bu milli ödevi, sırasında Rahmetli Arafat çok başarılara imza atarak ödevini güzelce yapmıştır.

Ülke genelinde, 2005 yılında parlamento seçimi yapıldıktan sonra Dr. İbrahim Arafat Vali yardımcısı olarak devlette görev aldı.

Musul iline ve Musul halkına, başta Türkmen yörelerine, köy ve kasabalarına yaptığı hizmetler takdire şayandır.

2014 Haziran ayının son günlerinde, terör örgütü Daiş’in Musulu ele geçirmesi sırasında, Arafat sıkıntılı günler yaşayarak, zor durumlarla karşı karşıa kaldı. Onu seven dostlarının yardımıyla, Musul’dan çıkabilmiştir. Musul’da onun evi bir sarayı andırıyordu, orası sanki bir Türkmen Kültürünü yansıtan bir müze halinde idi o güzel binayi, malı, mülkü, her şeyi yerinde bırakarak yalnız üstündeki giysiyle Musul’u terk ederek yollarda kendisi hiçbir şey yemeden, içmeden, kendisiyle olan halk topluluğuna yedirtti içirtti onlara gösterdiği hizmetlerı yardımlar dillerde destan olmuştur.

Musul’dan, Bartılla ilçesine gelerek, üç gün orada kaldı, o sırada, bir sarsıntı geçirerek çok sıkıntıdan dolayı, midesinde bir kanama oldu, bu nedenle hemen Erbil Hastanesine kaldırıldı, iki gün sonra sıhhi durumu çok bozgun duruma düştü, muayene için İstanbul’a gitti. Bir yıl bir süre İstanbul’da kaldıktan sonra, Bağdat’a döndü, orada hayatının son yıllarını Bağdat şehrinde oradaki Telaferli ve tüm Musul Türkmen göçmen ailelerine bir baba, bir öncü, bir sahip olarak onlarla beraber yaşamını geçirerek, 30.04.2017 günü Allahın rahmetine kavuştu, Necef Mezarlığında sevenleri tarafından, toprağa verildi.

İşte bu zor sıkıntı günler, bu büyük değerli millet sever, mücadeleci adamı yorgunlık, hastalık, rahmetliyi sarstı, hayat boyunca milli görüş ve prensiplerinden asla ta’viz vermeyen idealist bir insan olan Dr. İbrahim Arafat, daha uzun yıllar siyasetimize hizmet edebilirdi.

Ama ecel yakasını salmadı… ölüme ne çare var!

Dr. İbrahim Arafat, tıp alanında, yurt içi ve yurt dışında düzenlenen ilmi kurultaylara hep bildirilerle katılırdı, kendisini tıp alanında çok güzel yetiştirmiştir.

Yardım sever, alçak gönüllü, saygın bir kişiliğe sahip idi.

Türkmen toplumunun acısı büyüktür, Arafat aşiretine baş sağlığı dilerken, Türkmen toplumuna sabırlar, rahmetliye Ulu Tanrıdan mağfiretler dilerim, nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun.