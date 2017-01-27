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47. Yılında Irak Türkmen Kültürel Hakları Ankara’da Masaya Yatırıldı

Dr. Şemsettin Küzeci Ocak 25, 2017 Dr. Şemsettin Küzeci, Haberler, Köşe Yazarları Yorum Yazın 224 Görüntülemeler

47. Yılında Irak Türkmen Kültürel Hakları Ankara’da Masaya Yatırıldı

Dr. Şemsettin Küzeci

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Merkezi Ankara’da bulunan Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı ile Türkmeneli Kültür Merkezi’nin ortaklaşa düzenlediği “47. Yıldönümünde Türkmen Kültürel Haklarının Durumu” konulu panel ve kültürel etkinlikleri 24 Ocak 2017 tarihinde Ankara Holiday Inn Otelinde gerçekleşti. Toplantıya başta T.C. Dışişleri yetkilileri olmak üzere, Büyükelçi Hüseyin Avni Bostsalı, BBP Genel Başkanı Mustafa Testici, Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın, Irak Parlamentosu 2. Dönem Türkmen Milletvekili Hasan Özmen, Türkmeneli Vakfı Başkanı Fatih Türkcan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurullah Çetin, 21. Dönem Milletvekili Müjdet Karayerli, Irak Türkmeleri Kültür ve Yardımlaşama Derneği Genel Başkanı Mehmet Tütüncü ve Ankara Şube Başkanı Abbas Türkmen, ORSAM Danışmanı Av. Habib Hürmüzlü, Türkmeneli Kültür Merkezi V. Başkan Çimnaz Demirci, AVİM ve ORSAM yetkilileri, Azerbaycanlı Kadın Mücadeleci Prof. Dr. Hanım Halilova ve çok sayıda Türk dünyasından STK’ler, Şahsiyetler ve Ankara’da geçici olarak yaşayan Telafer ve Musul Türkmenleri katıldı.

TÜRKMENELİ KÜLTÜR MERKEZİ, 1970 YILINDA IRAKLI TÜRKMENLERE TANINAN KÜLTÜREL HAKLARIN 47'NCİ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ANKARA’DA PANEL DÜZENLEDİ. (İHA/ANKARA-İHA)

Toplantının taksimatını Şemsettin Küzeci yaptı. Ardından saygı duruşu, Şehitleri için Fatiha suresinin okunması ile İstiklal Marşı ve Türkmeneli Marşı okundu. Programın açılış konuşmalarını Türkmeneli Vakfı Başkanı Fatih Türkcan ve Türkmeneli Kültür Merkezi V. Başkan Çimnaz Demirci yaptı. Protokol konuşmaları ise, sırasıyla Büyükelçi Hüseyin Avni Botsalı, BBP Mustafa Destici ve Irak Türkleri Kültür ve yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mehmet Tütüncü birer protokol koşması yaparak günün önemine değindiler.

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  1. Yılında Türkmen Kültürel Hakları

Etkinliğin panel bölümünde “47. Yıldönümünde Türkmen Kültürel Haklarının Durumu” ana başlık altında masaya yatırıldı. Konuşmacılar:

  • Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı, (Türkmen Kültürel Haklarının Tarihçesi).
  • Hasan Özmen, 2. Dönem Irak Türkmen Milletvekili (Türkmen Kültürel Haklarının Bugünkü Durumu)
  • Dr. Nurullah Çetin, Ankara Üniversitesi öğretim üyesi (Kültürel Hakların Toplum Hayatındaki Önemi).

Yukarıdaki konuları enine boyuna masaya yatırdılar. Bugüne kadar Türkmen kültürel haklarının geniş kapsamlı bir şekilde süreci birebir yaşayanların dilinden anlattılar. Panelin sonunda Türkmeneli Kültür Merkezi adına konuşmacılara birer Hizmet Plaketi takdim edildi.

Türkmeneli Şiir Şöleni

Panelden sonra Türkmeneli Şiir şöleni bölümüne geçildi. Şölende Telafer şairleri: Davut Kabeğ, Sadık Sazıgüzel, Fatma Selbi, Sadık Yahaya, Hüseyin Kaddoş birer şiir okuyarak duygularını yansıttılar. Türkiye’den de şair ve eğitimci Sultan Özateş ve Bayram Yelen Türkmenlere destek olmak amacıyla okudukları şiirlerle şölene renk kattılar. Sultan Özateş’in okuduğu “Men Türkmenem” şiirinde Türkmenlerin dramını ve Türk dünyası ile iç içe olduğunu vurguladı. Suriyeli şair Amani Dweidri okuduğu “ Men Halep’in Kızıyım” şiiri ile adeta Irak ve Suriye’nin çilesini ve şahlanışlarını dile getirdi. Azerbaycanlı Şair Aide Zeynelova ise, okuduğu Azerbaycan, Türkiye ve Kerkük ile ilgili şiir ve bayatılar herkesi coşturdu.. Irak Türkmenlerinin Türk dünyasının bölünmez önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Türkmeneli Kitap Sergisi

Kültürel etkinlikler çerçevesinde Irak Türkmenleri ile ilgili Türkmen yazarların ve Türkmeneli Vakfı, Türkmeneli Kültür Merkezi, Kerkük Vakfı, ORSAM tarafından yayınlanan kitap, dergi, CD, Broşür, bülten vd. metrelerden oluşan Türkmeneli Kitap sergisi adı altında bir stant açıldı.

Türkmeneli Konseri

Etkinliklerin som bölümünde Telafer ve Musullu sanatçıları Mutasım El- Hayderi ve Abdullah Çavuşoğlu ile birlikte Ses sanatçısı Mehmet Kasım Karakoyunlu okuduğu birbirinden güzel Telafer, Kerkük ve Türkmen Türküleri ile tüm katılımcıların beğenisini kazandı. Kültürel etkinlikler sonunda toplu fotoğraflar çekilerek etkinlikler son buldu.

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Dr. Şemsettin Küzeci

Hakkında Dr. Şemsettin Küzeci

Araştırmacı, Eğitimci, Gazeteci, Şair, Yazar Şemsettin Küzeci; Kerkük’te doğdu. Musul Üniversitesi’nden bitirdi. 5 Yıl Kerkük’te lise öğretmenliği yaptı. Kerkük Televizyonu, Bağdat Türkmence Radyosunda Gençlik ve Spor programları hazırlayıp sundu. Yazılarını Bağdat’ta Türkçe yayınlanan Yurt gazetesi, Kardeşlik ve Birlik Sesi dergilerinde yayınladı. Irak’taki siyasi nedenlerden dolayı 1996’da Türkiye’ye yerleşti. 1999 yılında Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliğinde Basın Yayın ve Enformasyon Şube Müdürü olarak çalıştı. Kerkük gazetesi'nin Türkiye temsilciliği ve Türkmeneli TV’de Muhabir, Programcılığı ve Haber Müdürlüğü yaptı. 2007 yılında Irak Basın Tarihi üzerine G.Ü. İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema bölümünden yüksel lisans ve 2009 yılında Hollanda'da Global Lahey Üniversitesinde Irak Televizyonları üzerine doktorasını yaptı. Türkmeneli Kültür Merkezi'nde Basın ve Kültür Müşaviridir.

• Irak Gazeteciler Cemiyeti Üyesi. Irak
• Irak, Türkiye, Azerbaycan, Arap ve Avrasya Yazarlar Birliği üyesi
•İLESAM Üyesi. Ankara -Türkiye
• Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı, (Azerbaycan)
• Irak Türkmen Edebiyatçılar Birliği Uluslararası Koordinatörü,
• Işık Edebiyatçılar Grubunun Başkanı. (Kerkük)
• Türk Dünyası Genç İletişimciler Birliği Kurucu Genel Başkanı.
• Dünya Türk Gençleri Birliği Genel Başkan Yardımcısı. (Azerbaycan)
• Kerkük Kültür Derneği Kurucu Genel Başkanı, (Ankara- Irak)
• Irak Türkmen Basın Konseyi Genel Sekreteri, (Ankara-Irak)
• Dünya Gazeteciler Federasyonu. Kurucu üyesi (Genel Sekreter)
• Irak Türkmen Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Başkanı.
•Irak Türkmen Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Genel Başkanı.
• Dünya İletişimciler Derneği. Kurucusu ev Genel Başkanı. Ankara

Türkiye ve Türk dünyasında Irak Türklerini uluslarara¬sı konferans, bilgi şöleni ve toplantılarda temsil etti. 200’e yakın hiz¬met, takdir, teşekkür, onur belgesi, plaket ve ödül almıştır. 2006’da; Irak, Azerbaycan ve Türkiye ile ilgili yapmış olduğu ilmî ve edebî çalışmalarından dolayı, VEKTOR Uluslararası İlim Merkezi tarafından kendisi¬ne Fahrî Doktora Payesi verildi. Basılmış 25 adet kitabı bulunmaktadır.

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Hakkında Dr. Şemsettin Küzeci

Dr. Şemsettin Küzeci
Araştırmacı, Eğitimci, Gazeteci, Şair, Yazar Şemsettin Küzeci; Kerkük’te doğdu. Musul Üniversitesi’nden bitirdi. 5 Yıl Kerkük’te lise öğretmenliği yaptı. Kerkük Televizyonu, Bağdat Türkmence Radyosunda Gençlik ve Spor programları hazırlayıp sundu. Yazılarını Bağdat’ta Türkçe yayınlanan Yurt gazetesi, Kardeşlik ve Birlik Sesi dergilerinde yayınladı. Irak’taki siyasi nedenlerden dolayı 1996’da Türkiye’ye yerleşti. 1999 yılında Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliğinde Basın Yayın ve Enformasyon Şube Müdürü olarak çalıştı. Kerkük gazetesi'nin Türkiye temsilciliği ve Türkmeneli TV’de Muhabir, Programcılığı ve Haber Müdürlüğü yaptı. 2007 yılında Irak Basın Tarihi üzerine G.Ü. İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema bölümünden yüksel lisans ve 2009 yılında Hollanda'da Global Lahey Üniversitesinde Irak Televizyonları üzerine doktorasını yaptı. Türkmeneli Kültür Merkezi'nde Basın ve Kültür Müşaviridir. • Irak Gazeteciler Cemiyeti Üyesi. Irak • Irak, Türkiye, Azerbaycan, Arap ve Avrasya Yazarlar Birliği üyesi •İLESAM Üyesi. Ankara -Türkiye • Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı, (Azerbaycan) • Irak Türkmen Edebiyatçılar Birliği Uluslararası Koordinatörü, • Işık Edebiyatçılar Grubunun Başkanı. (Kerkük) • Türk Dünyası Genç İletişimciler Birliği Kurucu Genel Başkanı. • Dünya Türk Gençleri Birliği Genel Başkan Yardımcısı. (Azerbaycan) • Kerkük Kültür Derneği Kurucu Genel Başkanı, (Ankara- Irak) • Irak Türkmen Basın Konseyi Genel Sekreteri, (Ankara-Irak) • Dünya Gazeteciler Federasyonu. Kurucu üyesi (Genel Sekreter) • Irak Türkmen Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Başkanı. •Irak Türkmen Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Genel Başkanı. • Dünya İletişimciler Derneği. Kurucusu ev Genel Başkanı. Ankara Türkiye ve Türk dünyasında Irak Türklerini uluslarara¬sı konferans, bilgi şöleni ve toplantılarda temsil etti. 200’e yakın hiz¬met, takdir, teşekkür, onur belgesi, plaket ve ödül almıştır. 2006’da; Irak, Azerbaycan ve Türkiye ile ilgili yapmış olduğu ilmî ve edebî çalışmalarından dolayı, VEKTOR Uluslararası İlim Merkezi tarafından kendisi¬ne Fahrî Doktora Payesi verildi. Basılmış 25 adet kitabı bulunmaktadır.

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