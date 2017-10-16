Anadolu Basınını Öksüz Bırakan Prof. Dr. İsa Kayacan Anıldı

Aybeniz Küzeci Yıldırım

Anadolu Basının efsanevi ismi araştırmacı gazeteci yazar Prof. Dr. İsa Kayacan aramızdan ayrılışının 3. Yıldönümünde 15 Ekim 2017’de Ankara Maltepe’de bulunan İç Kale Otel’de düzenlenen etkinlikle anıldı.

Kurucu üyesi olduğu Kerkük Kültür Derneğinin düzenlemiş olduğu etkinlikte Başbakanlık Müşaviri Sadettin Kılıç, Kerkük Kaza Meclis Üyesi Cevdet Zülal, Kerkük Kültür Derneği Başkanı Dr. Şemsettin Küzeci, Kerkük Şirketleri Grup Başkanı ve İşadamı Halit Meyyas, Eski Bürokrat İlhami Nalbantoğlu, Prof. Dr. İsa Kayacan’ın kızları Serpil, Gül ve Filiz Kayacan’ın yanı sıra çok sayıda şair gazeteci yazar hazır bulundu.

Anma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılış konuşmasını Kerkük Kültür Derneği Başkanı Dr. Şemsettin Küzeci yaptı. Küzeci, yaptığı konuşmada Kayacan’la kesişen yollarını ve Kayacan’ın Kerkük’e olan düşkünlüğünü anlattı. Küzeci, Kerkük Kültür Derneğinin kurucularından olan İsa Kayacan’ın Anadolu basınının unutulmaz bir ismi niteledi.

Protokol de yer alan Başbakanlık müşaviri Sadettin Kılıç ise anma töreninde bir konuşma gerçekleştirdi. Kılıç, İsa Kayacan’ın Türk Dünyasının sembol isimlerinden biri olduğunu ve ülkemiz için önemli bir değer olduğunu vurguladı. Kılıç, ne mutlu ki böyle bir anma töreni düzenleniyor ve İsa Kayacan anılıyor diyerek etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Prof. Dr. İsa Kayacan’ın kızı Gül Kayacan da aile adına bir konuşma yaptı. Duygusal bir konuşma gerçekleştiren Gül Kayacan, bu anma törenini düzenleyen herkese teşekkür ederek, babasıyla geçirdiği güzel anıları anlattı. Gül Kayacan’ın konuşması katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.

Protokol konuşmalarının ardından İsa Kayacan’ın dost ve arkadaşları İsmet Bora Binatlı, Mustafa Ceylan, İsmail Kara, Mustafa Nevruz Sınacı, Aysel Al ve Ahmet Canbaba mikrofon alarak duygularını ve düşüncelerini dile getirdiler…

Anma törenine Türkiye başta olmak üzere Azerbaycan, Telafer ve Kerkük’ten şairler de katıldı. Şairler Davut Kabakoğlu, Sadık Sazıgüzel, Zennun Gamlıgül, Murat Duman, Vedat Fidanboy, Davut Cömert, Bayram Yelen, Galip Kurtoğlu, Songül Dündar, Aydın Yüksel, Durak Turan Düz ve Aida Zeynelova Kayacan için yazmış oldukları şiirleri ve Kayacan’ın yazmış olduğu şiirlerini de seslendirdiler.

Anma töreninde İsa Kayacan’ın yazmış olduğu bestelerde Melih Karakadıoğlu, Ahmet Ulus ve Murat Duman tarafından icra edildi.

Anma töreninin sonunda ise ‘2017 İsa Kayacan Türk Kültürüne Hizmet Ödülleri’ sahiplerini buldu. Bu yıl ödüller Azerbaycan’dan Elçin İskenderzade, İsmail Kara ve Aysel Al’a verildi. Ödül töreninde katılımcılara da birer onur belgesi verildi. Anma törenine katkılarından dolayı Kerkük Şirketleri Grup Başkanı ve İşadamı Halit Meyyas’a ve programın sunucusu Nermin Yıldız’a birer teşekkür plaketi takdim edildi.