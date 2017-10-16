Araştırmacı-Gazeteci, Şair ve Yazar Prof. Dr. İsa Kayacan’ı Anıyoruz
Gazeteci, Şair ve Yazar Prof. Dr. İsa Kayacan’ı Aramızdan Ayrılışının 3. Yılında Anıyoruz. “Türk Dünyası Şairleri’nin Dilinden İsa Kayacan” Anma Toplantısı 15 Ekim 2017 Pazar günü saat 15:00 ile 17:00 arasında İç Kale Otel’de yapılacaktır.
Tüm İsa Kayacan sevenler davetlidir…
Tarih: 15 Ekim 2017, Pazar
Adres: İç Kale Oteli, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No: 89 Maltepe / Ankara
Saat: 15.00 – 17.00
İletişim: 0.533. 255 26 60
Not: İsa Kayacan “TÜRK KÜLTÜRÜ’NE HİZMET” Ödülleri: Azerbaycan’lı Şair-Yazar, Prof. Dr. Elçin İskenderzade, Gazeteci-Yazar, İsmail Kara ve Şair Aysel Al’a verilecektir.
Dr. Şemsettin Küzeci
Kerkük Kültür Derneği Başkanı
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