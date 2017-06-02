Azerbaycanlı Bestekâr Sevinç Tefiqqızı’na Türkiye ve Irak’tan 2 Ödül

S.Küzeci-Ankara/ Ankara’nın Pursaklar İlçe Belediyesi ile EKO Avrasya Derneğinin Şair Zalimhan Yakup Anısına ortaklaşa düzenledikleri Ozanlar ve Şairlerin Dilinden Türkiye- Azerbaycan Kardeşliği gecesine Azerbaycanlı ünlü Bestekâr Sevinç Tefiqqızı Türkiye ve Irak Türkmenleri ile ilgili çalışmalarından dolayı iki ödül aldı.
25 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleşen gecede sahne alan Tefiqqızı Türkiye ile bağlı “Erdoğanlı Türkiye” ve “Hayat Güzeldir” Klipleri dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca Irak Türkmen Sanatçısı Ömer Türkmenoğlu’na Piyanoyla eşlik ederek geceye renk kattı. Azerbaycan, Kerkük, Türkiye şair ve âşıkların yer aldığı gecede Pursaklar Belediye Başkanı Selcuk Çetin Sevinç Tefiqqızın’a Onur Plaket takdim etti. Ayrıca Tefiqqızın’a Irak Türkmen edebiyatı ve müziğine katkı ve desteklerden dolayı da Irak Edebiyatçılar ve Yazarlar Birliği Türkmen Bürosu Başkanı Fevzi Ekrem Terzioğlu tarafından hizmet ödülü takdim edildi.
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