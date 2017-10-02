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Azerbaycanlı Profesör Gazanfer Paşayev’in 80. Yıl Jübilesi

Dr. Şemsettin Küzeci Ekim 2, 2017 Dr. Şemsettin Küzeci, Haberler, Köşe Yazarları Yorum Yazın 33 Görüntülemeler

                                         Azerbaycanlı Profesör Gazanfer Paşayev’in 80. Yıl Jübilesi

Dr. Şemsettin Küzeci

Azerbaycanlı Profesör Gazanfer Paşayev’in doğumunun 80. Yılı jübilesi toplantısı 19 Eylül 2017 tarihinde Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Kütüphane salonunda  düzendendi. Toplantıyı Azerbaycan Milli İlimler Akademisinde, Nizami Adına Edebiyat Enstitüsü, Azerbaycan Yazarlar Birliği ve Aksakallılar Şurası tarafından düzenlenen Jübile toplantısına Milletvekili, Akademisyen, Yazar, Şair, Gazeteci ve Kızlarının yanında çok sayıda İlim adamı ve severleri katıldı. Irak Türkmenlerini temsilen Merkezi Ankara’da bulunan Türkmeneli Kültür Merkezi Başkanı Dr. Mustafa Ziya, Türkmeneli Kültür Merkezi Kültür Müdürü Dr. Şemsettin Küzeci katıldı.

Toplantı öncesi Gazanfer Paşayev’in Kitapları ve hayatı boyunca almış olduğu hizmet ödülleri, Onur, teşekkür ve plaketleri salonun girişinde sergilendi.  Programda divanı heyeti; Profesör Gazanfer Paşayev, Türkmeneli Kültür Merkezi Başkanı Dr. Mustafa Ziya, Azerbaycan Yazarlar Birliği Genel Sekreteri Reşat Mecit, Milletvekili ve Akademisyen Prof. Dr. İsa Habibeyli, Aksakallılar Şurası Başkanı ve Milletvekili Fettah Haydarov, Akademisyen ve Milletvekili Ehliman Emiraslanov, Akademisyen Teymur Kerimli beylerden oluştu. Profesör İsa Habibbeyli açılış konuşmasını yaptıktan sonra Gazanfer Paşayeve’ya Fahrettin Ali’nin “Azerbaycan Makamı Minyatürlerde” Kitabını takdim etti.  Daha sonra Profesör Şirindil Alışanlı Gazanfer Paşayev hakkında bir sunum yaptı. Sunumunda G. Paşayev’in edebi, dil üzerine çalışmalarından ve serlerinden konuştu. Daha sonra Fettah Haydarov, Teymur Kerimli, Reşat Mecit, Ehliman Emiraslanov, Ajdar Ağayev, Mısır Merdanoğlu, Bulutxan Haliov ve Yaşar İbrahiov birer konuşma yaparak Gazanfer Paşayev hakkında duygu ve düşüncelerini aktardılar.

Konuşmaların arasında Azerbaycan Televizya ve Radio Verilişleri Kapalı Sehmdar Cemiyeti (AZTV) tarafında Gazanfer Paşayev’in 80. Yıldönümü münasebetiyle hazırlanan “Bu Sevda Ölüncedi” Qezenfer Mehemmedoğlu Paşayev belgeseli’nin özeti sunuldu. Irak Türkmenlerini temsilen Dr. Mustafa Ziya ve Şemsettin Küzeci de birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Gazanfer Paşayev’e hizmet ödülü, Irak ile Türkmen bayağı ve Kerkük Kalesinin plaketini takdim ettiler. Ayrıca toplantıda Gazanfer Paşayev hakkında hazırlanan “Fotodestan” kitabı ile yeni çıkan “Edebi Estafetlerde Keöen Ömür” kitabı katılımcılara dağıtıldı. Öte yandan Ş.Küzeci ile M. Ziya tarafından hazırlanan “Kerkük Sevdalısı Gazanfer Paşayev” adlı kitabı da Azerbaycan Atatürk Merkezinde tanıtımı yapıldı.

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Dr. Şemsettin Küzeci

Hakkında Dr. Şemsettin Küzeci

Araştırmacı, Eğitimci, Gazeteci, Şair, Yazar Şemsettin Küzeci; Kerkük’te doğdu. Musul Üniversitesi’nden bitirdi. 5 Yıl Kerkük’te lise öğretmenliği yaptı. Kerkük Televizyonu, Bağdat Türkmence Radyosunda Gençlik ve Spor programları hazırlayıp sundu. Yazılarını Bağdat’ta Türkçe yayınlanan Yurt gazetesi, Kardeşlik ve Birlik Sesi dergilerinde yayınladı. Irak’taki siyasi nedenlerden dolayı 1996’da Türkiye’ye yerleşti. 1999 yılında Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliğinde Basın Yayın ve Enformasyon Şube Müdürü olarak çalıştı. Kerkük gazetesi'nin Türkiye temsilciliği ve Türkmeneli TV’de Muhabir, Programcılığı ve Haber Müdürlüğü yaptı. 2007 yılında Irak Basın Tarihi üzerine G.Ü. İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema bölümünden yüksel lisans ve 2009 yılında Hollanda'da Global Lahey Üniversitesinde Irak Televizyonları üzerine doktorasını yaptı. Türkmeneli Kültür Merkezi'nde Basın ve Kültür Müşaviridir.

• Irak Gazeteciler Cemiyeti Üyesi. Irak
• Irak, Türkiye, Azerbaycan, Arap ve Avrasya Yazarlar Birliği üyesi
•İLESAM Üyesi. Ankara -Türkiye
• Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı, (Azerbaycan)
• Irak Türkmen Edebiyatçılar Birliği Uluslararası Koordinatörü,
• Işık Edebiyatçılar Grubunun Başkanı. (Kerkük)
• Türk Dünyası Genç İletişimciler Birliği Kurucu Genel Başkanı.
• Dünya Türk Gençleri Birliği Genel Başkan Yardımcısı. (Azerbaycan)
• Kerkük Kültür Derneği Kurucu Genel Başkanı, (Ankara- Irak)
• Irak Türkmen Basın Konseyi Genel Sekreteri, (Ankara-Irak)
• Dünya Gazeteciler Federasyonu. Kurucu üyesi (Genel Sekreter)
• Irak Türkmen Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Başkanı.
•Irak Türkmen Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Genel Başkanı.
• Dünya İletişimciler Derneği. Kurucusu ev Genel Başkanı. Ankara

Türkiye ve Türk dünyasında Irak Türklerini uluslarara¬sı konferans, bilgi şöleni ve toplantılarda temsil etti. 200’e yakın hiz¬met, takdir, teşekkür, onur belgesi, plaket ve ödül almıştır. 2006’da; Irak, Azerbaycan ve Türkiye ile ilgili yapmış olduğu ilmî ve edebî çalışmalarından dolayı, VEKTOR Uluslararası İlim Merkezi tarafından kendisi¬ne Fahrî Doktora Payesi verildi. Basılmış 25 adet kitabı bulunmaktadır.

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Hakkında Dr. Şemsettin Küzeci

Dr. Şemsettin Küzeci
Araştırmacı, Eğitimci, Gazeteci, Şair, Yazar Şemsettin Küzeci; Kerkük’te doğdu. Musul Üniversitesi’nden bitirdi. 5 Yıl Kerkük’te lise öğretmenliği yaptı. Kerkük Televizyonu, Bağdat Türkmence Radyosunda Gençlik ve Spor programları hazırlayıp sundu. Yazılarını Bağdat’ta Türkçe yayınlanan Yurt gazetesi, Kardeşlik ve Birlik Sesi dergilerinde yayınladı. Irak’taki siyasi nedenlerden dolayı 1996’da Türkiye’ye yerleşti. 1999 yılında Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliğinde Basın Yayın ve Enformasyon Şube Müdürü olarak çalıştı. Kerkük gazetesi'nin Türkiye temsilciliği ve Türkmeneli TV’de Muhabir, Programcılığı ve Haber Müdürlüğü yaptı. 2007 yılında Irak Basın Tarihi üzerine G.Ü. İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema bölümünden yüksel lisans ve 2009 yılında Hollanda'da Global Lahey Üniversitesinde Irak Televizyonları üzerine doktorasını yaptı. Türkmeneli Kültür Merkezi'nde Basın ve Kültür Müşaviridir. • Irak Gazeteciler Cemiyeti Üyesi. Irak • Irak, Türkiye, Azerbaycan, Arap ve Avrasya Yazarlar Birliği üyesi •İLESAM Üyesi. Ankara -Türkiye • Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı, (Azerbaycan) • Irak Türkmen Edebiyatçılar Birliği Uluslararası Koordinatörü, • Işık Edebiyatçılar Grubunun Başkanı. (Kerkük) • Türk Dünyası Genç İletişimciler Birliği Kurucu Genel Başkanı. • Dünya Türk Gençleri Birliği Genel Başkan Yardımcısı. (Azerbaycan) • Kerkük Kültür Derneği Kurucu Genel Başkanı, (Ankara- Irak) • Irak Türkmen Basın Konseyi Genel Sekreteri, (Ankara-Irak) • Dünya Gazeteciler Federasyonu. Kurucu üyesi (Genel Sekreter) • Irak Türkmen Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Başkanı. •Irak Türkmen Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Genel Başkanı. • Dünya İletişimciler Derneği. Kurucusu ev Genel Başkanı. Ankara Türkiye ve Türk dünyasında Irak Türklerini uluslarara¬sı konferans, bilgi şöleni ve toplantılarda temsil etti. 200’e yakın hiz¬met, takdir, teşekkür, onur belgesi, plaket ve ödül almıştır. 2006’da; Irak, Azerbaycan ve Türkiye ile ilgili yapmış olduğu ilmî ve edebî çalışmalarından dolayı, VEKTOR Uluslararası İlim Merkezi tarafından kendisi¬ne Fahrî Doktora Payesi verildi. Basılmış 25 adet kitabı bulunmaktadır.

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