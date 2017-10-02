Azerbaycanlı Profesör Gazanfer Paşayev’in 80. Yıl Jübilesi

Dr. Şemsettin Küzeci

Azerbaycanlı Profesör Gazanfer Paşayev’in doğumunun 80. Yılı jübilesi toplantısı 19 Eylül 2017 tarihinde Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Kütüphane salonunda düzendendi. Toplantıyı Azerbaycan Milli İlimler Akademisinde, Nizami Adına Edebiyat Enstitüsü, Azerbaycan Yazarlar Birliği ve Aksakallılar Şurası tarafından düzenlenen Jübile toplantısına Milletvekili, Akademisyen, Yazar, Şair, Gazeteci ve Kızlarının yanında çok sayıda İlim adamı ve severleri katıldı. Irak Türkmenlerini temsilen Merkezi Ankara’da bulunan Türkmeneli Kültür Merkezi Başkanı Dr. Mustafa Ziya, Türkmeneli Kültür Merkezi Kültür Müdürü Dr. Şemsettin Küzeci katıldı.

Toplantı öncesi Gazanfer Paşayev’in Kitapları ve hayatı boyunca almış olduğu hizmet ödülleri, Onur, teşekkür ve plaketleri salonun girişinde sergilendi. Programda divanı heyeti; Profesör Gazanfer Paşayev, Türkmeneli Kültür Merkezi Başkanı Dr. Mustafa Ziya, Azerbaycan Yazarlar Birliği Genel Sekreteri Reşat Mecit, Milletvekili ve Akademisyen Prof. Dr. İsa Habibeyli, Aksakallılar Şurası Başkanı ve Milletvekili Fettah Haydarov, Akademisyen ve Milletvekili Ehliman Emiraslanov, Akademisyen Teymur Kerimli beylerden oluştu. Profesör İsa Habibbeyli açılış konuşmasını yaptıktan sonra Gazanfer Paşayeve’ya Fahrettin Ali’nin “Azerbaycan Makamı Minyatürlerde” Kitabını takdim etti. Daha sonra Profesör Şirindil Alışanlı Gazanfer Paşayev hakkında bir sunum yaptı. Sunumunda G. Paşayev’in edebi, dil üzerine çalışmalarından ve serlerinden konuştu. Daha sonra Fettah Haydarov, Teymur Kerimli, Reşat Mecit, Ehliman Emiraslanov, Ajdar Ağayev, Mısır Merdanoğlu, Bulutxan Haliov ve Yaşar İbrahiov birer konuşma yaparak Gazanfer Paşayev hakkında duygu ve düşüncelerini aktardılar.

Konuşmaların arasında Azerbaycan Televizya ve Radio Verilişleri Kapalı Sehmdar Cemiyeti (AZTV) tarafında Gazanfer Paşayev’in 80. Yıldönümü münasebetiyle hazırlanan “Bu Sevda Ölüncedi” Qezenfer Mehemmedoğlu Paşayev belgeseli’nin özeti sunuldu. Irak Türkmenlerini temsilen Dr. Mustafa Ziya ve Şemsettin Küzeci de birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Gazanfer Paşayev’e hizmet ödülü, Irak ile Türkmen bayağı ve Kerkük Kalesinin plaketini takdim ettiler. Ayrıca toplantıda Gazanfer Paşayev hakkında hazırlanan “Fotodestan” kitabı ile yeni çıkan “Edebi Estafetlerde Keöen Ömür” kitabı katılımcılara dağıtıldı. Öte yandan Ş.Küzeci ile M. Ziya tarafından hazırlanan “Kerkük Sevdalısı Gazanfer Paşayev” adlı kitabı da Azerbaycan Atatürk Merkezinde tanıtımı yapıldı.