Bahçeli: ABD’nin yanlıştan dönmesi temennimdir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Barzani’nin korsan referandumunu meşruiyet açısından sorgulamadığını, sadece zamansız bulduğunu söyledi.

ABD’nin, hiçbir zaman Barzani’ye “referandumu yapmayın” demediğini, zamanlamadaki sorunları paylaştığını belirten Bahçeli, “Beyaz Saray yönetimi ikircikli ve ikiyüzlü davranmıştır. Türkiye’nin bölgede inisiyatif almasından rahatsızdır. ABD binlerce kilometre uzaktan gelip operasyon yapacak, bu doğru olacak, Türkiye yanı başındaki musibet ve felaketlere milli çıkarları doğrultusunda tepki verip müdahale edince yanlış olacak. Böyle bir dünya nerede vardır? Böyle bir acizlik nasıl kabul edilecektir?” diye sordu.

“Bizim bu şekilde düşünenlere söyleyeceğimiz şudur: Ya haddinizi bilin ya da ‘Yankee’liğinizi gidin kendi topraklarınızda sergileyin” ifadesini kullanan Bahçeli, Barzani’nin arkasından itekleyenlerin, onu şevklendirenlerin Trump’ın çevresindeki karanlık yüzler olduğunu vurguladı.

“SKANDAL KARAR”

Bahçeli, ABD’nin sudan bahanelerle sanal kriz arayışına yeltendiğini, ABD Konsolosluğu’nda çalışan, çarpık ve kuşkulu ilişki ağları olan bir şahsın bir süre önce tutuklanmasından sonra Büyükelçiliğin skandal bir karara imza atarak Türkiye’deki tüm ABD diplomatik misyonlardaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını anımsatarak, şunları kaydetti:

“ABD vize engeliyle neyi amaçlamaktadır Hani dosttuk? Hani iki ülke hiç olmadığı kadar yakındı? Bu masalları Trump anlatmıyor muydu Kısa zaman içinde değişen ne oldu? Kimin damarına basıldı? Kimlerin uykuları kaçtı, kimler kabus yaşamaya başladı?

İki devlet arasındaki inatçı gerilimlerin vatandaşlarına zarar olarak yansıması hatadır. ABD’nin, dostluk, müttefiklik, stratejik ortaklık vizesinin süresi sanıyorum dolmak üzeredir. Bu hezeyanın, akıl tutulması anlamına gelen kararın iki ülke arasındaki uçurumu derinleştirmekten başka işlevi olmayacaktır. ABD’nin yanlıştan dönmesi, yangına körükle gitmekten kaçınması ümit ve temennimdir.

Hiç unutulmasın, ABD’nin 241 yıllık bir mazisi vardır; Türk devletinin mazisi ise binlerce yıllıktır. Biz asırların mesafesini vizeyle aşmadık, zorlukları izin ve icazetle göğüslemedik. Hamdolsun, hangi geceyi gördük de sabahına ulaşmadık. ABD’nin vizeyle değil, insanlığın değerleriyle, küresel adalet ve vicdanın seviyesiyle, mazlumların dertleriyle ilgilenmesi ve bir müttefikini kaybetmemesi tavsiyemdir.”

“Zulümle abat olanın akıbetinin berbat olacağını ben değil, maneviyatımız söylüyor, tarih diyor, insanlık vicdanı ifade ediyor” değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, “Vize buhranını sağduyu, sorumlu devlet ve siyaset aklıyla sonlandırmak, insanlarımıza ve ABD vatandaşlarına engel çıkarmaktan vazgeçmek herkesin öncelikli görevi olmalıdır. Bir Kızılderili sözünde aynen şöyle denir: ‘Dur, dinle. Hep konuşursan hiçbir şey duyamazsın” dedi.