BAKÜ TEBRİZ ANKARA, BİZ HARA FARSLAR HARA!

Fevzi Türker

“Bakü Tebriz Ankara, biz hara Farslar hara”, Güney Azerbaycan Türklerine ait olan milliyetçi bir haykırış ve milliyetçi bir slogandır. Bu milliyetçi haykırış ve slogan, 80 milyonluk İran’da sayıları yaklaşık 35-40 milyon olan Güney Azerbaycan Türklerini, İran rejiminin Fars olarak gösterme çabalarına karşı Tebriz Traktör Sazi futbol takımı taraftarlarının sıkça kullandığı onlarca slogandan sadece bir tanesidir. “Hara” sözcüğü Irak Türkçesinde olduğu gibi, Azerbaycan Türkçesinde de ”nere” anlamına gelmektedir. Dolayısıyla slogan, Güney Azerbaycan Türkleri ile Farslar arasında her hangi bir bağın olmadığını vurgulamaktadır.

Azerbaycan Türklerinin gururu olan, Traktör Sazi futbol takımı İran’ın ikinci büyük futbol takımıdır. Takım, Tebriz Traktör Fabrikası’nda çalışan Azerbaycanlı Türk işçileri tarafından ve fabrikanın desteği ile 1970 yılında Tebriz’de kurulmuştur. Traktör Sazi futbol takımı, 80.000-150.000 taraftarın desteğini görmektedir, böylece dünyanın en çok taraftar kitlesine sahip olan bir Türk futbol takımıdır.

Güney Azerbaycan Türklerinin gönlünde taht kuran ve çok büyük önem verdikleri Traktör Sazi futbol takımı,Güney Azerbaycan Türklerinin milli simgesi haline gelmiştir. Takımın maçları, Güney Azerbaycan Türklerinin Türklük duygularını, beklentilerini, siyasi, sosyal ve kültürel isteklerini dile getirebilmeleri açısından en büyük platform sayılmaktadır.

Takımın, kırmızı-beyaz olan forması, ay- yıldızlı olan armasıyla, Türkçü sloganları ve marşlarıyla da dikkatleri çeken Tebriz Traktör Sazi futbol takımı, İran’ın ırkçı rejimi tarafından sıkı takibe alınmaktadır.

Takımın taraftarlarının lakabı kırımızı kurttur, işaretleri de kurt başıdır. Traktör Sazi futbol takımı, Güney Azerbaycan Türkleri için Türklük, büyük Azerbaycan, özgürlük ve Türkçe demektir. Her maçta, Traktör Sazi futbol takımı taraftarları, Türkiye’nin kendilerine karşı olan duyarsızlıklarına rağmen Türkiye’ye olan sonsuz sevgilerini ve sempatilerini her maçta göstermişlerdir. Fransa Parlamentosu’nun Ermenilerin soykırım yalanıyla ilgili kararına tepki göstererek ”Soykırım yapan Türkiye değil Ermenistan ile Fransa’dır” sloganıyla destek vermişlerdir.

Takımın Tebriz’de yapılan maçları her zaman, on binlerce taraftarının yaptıkları kurt başı işaretleri, çıkardıkları kurt sesleri ve beklentilerini Türkçü sloganlar ile başlamaktadır. Taraftarların coşkulu Türklük tezahüratlarına ne İran polisi ne de gizli servisi müdahale edebiliyor.

Traktör futbol takımı taraftarlarının kullandıkları onlarca sloganlarının bazıları şöyle: “Bakü Tebriz Ankara, biz hara farslar hara”, “Yaşasın güney Azerbaycan”,”Yaşasın büyük Azerbaycan”, “Güney Azerbaycan Türk yurdudur”, “Azerbaycan birleşsin istemeyen kör olsun”, “Biz Türk’üz”, “Türk birliği turan sevdamızdır”.

Eşi benzeri bulunmayan ve hiçbir ülkede daha önce yaşanmamış ve görülmemiş bu direniş şekli, Güney Azerbaycan Türklerinin kurtuluşlarının bir habercisidir. Güney Azerbaycan Türklerinin bu kutlu direnişleri Türk dünyasının başta Türkiye’nin her türlü desteğini hak etmiştir.

TÜRKMENÇAY ANTLAŞMASI: Afşar Devleti Hanedanı Nadir Şah’ın Haziran 1747’de öldürülmesinden sonra, Azerbaycan’da siyasi birlik kurulamamış ve siyasi tarihinde Hanlar dönemi başlamıştır.

Azerbaycan coğrafyası, 1804 tarihinden itibaren Rusya ile İran arasında hakimiyet mücadelesine sahne olmuştur. 1804’de başlayan hakimiyet kurma mücadelesini Rusya kazanmış ve 1806 yılına gelindiğinde, Azerbaycan Hanlıkları Revan, Nahçivan, Gence, Karabağ, Şeki, Kuba ve Bakü Ruslar tarafından işgal edilmiştir. Bu Hanlıklar 1813’te imzalanan Karabağ’ın bir ilçesi olan Gülistan antlaşmasına göre Rus hakimiyetine bırakılmıştır.

İran ordusu 1826’da bu bölgeleri Ruslardan geri almak isteyince, Rus ordusu daha aşağılara geçerek, Erdebil, Tebriz ve Urmiye gibi bölgeleri ele geçirebilmiştir. İran, Rusya ile girdiği savaşta hezimetini kabul ederek 21 Şubat 1828’de, Tebriz’in güneyinde bir kasaba olan Türkmençay Barış Antlaşması’nı imzalamıştır. Bu antlaşmaya göre Azerbaycan kuzey ve güney olarak ikiye bölünmüştür. Kuzey Azerbaycan Rusya’ya, Güney Azerbaycan ise İran’a bırakılmıştır.Kuzey Azerbaycan Türkleri bağımsızlıklarını, Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla 18 ekim 1991’de kazanmışlardır. Bağımsızlık Sırası bu kez Güney Azerbaycan Türklerinin olmalıdır.

9 Haziran 2017