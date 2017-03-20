BEN KERKÜK’ÜM ÇANAKKALE
ŞİİR Şemsettin Küzeci
Ben Kerkük’üm, Çanakkale!
Zorla beni
Anamdan kopardılar,
Yardan uzaklara apardılar,
Zaman zaman
Kırık gönlümü yapardılar.
Ben Kerkük’üm, Çanakkale!
Dimdik ayaktayım yaşıyorum hele!..
Ben Kerkük’üm, Çanakkale!
Bayrağımı Ata’m eliyle çizmiş,
Kıbrıs’ın Türk Bayrağı gibi,
Birine beyaz, birine gök mavi
Rengi vermiş…
Birine “Yavru Vatan”,
Birine “Bala Vatan” demiş.
Ben Kerkük’üm, Çanakkale!
Petrolüm başıma bela!..
Ben Kerkük’üm, Çanakkale!
Oğuzlardan gelmişem,
Sırtıma kültür hazinemi almışam,
Yetmez mi bugüne kadar
Dilimle, şiirimle, müziğimle
Horyatımla ayakta kalmışam…
Ben Kerkük’üm, Çanakkale!
Sığınmışım bir kırık dala!..
Ben Kerkük’üm, Çanakkale!
Derdime derd çatırı,
Senin için ne güneşler batırı,
Şehidim sende yatırı,
Kalbim her an senin için atırı…
Ben Kerkük’üm, Çanakkale!
Müjdele özgürlüğü bana,
Canım kurban Anavatan’a!
Ben Kerkük’üm, Çanakkale!
Ben Kerkük’üm, Çanakkale!
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