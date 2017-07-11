BYEGM’nin 15 Temmuz Programı

Irak Basın Bayramı (عيد الصحافة العراقية)

Irak Basın Bayramı (عيد الصحافة العراقية) Dr. Şemsettin Küzeci* Zevra Gazetesi (جريدة الزوراء) Osmanlı Döneminde Bağdat Valisi Mithat Paşa tarafından 15 Haziran 1869 tarihinde Bağdat’ta yayınlanan “ZEVRA” gazetesi o dönem (Bağdat, Musul ve Basra) Irak’ta ilk gazete olarak literatüre girmiştir.… Devam