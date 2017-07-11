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BYEGM’nin 15 Temmuz Programı

Kerkük Temmuz 11, 2017 Haberler Yorum Yazın 44 Görüntülemeler

Türkiye’de darba girişiminin 1. yıl dönümünde BYEGM tarafından  11-17 Temmuz 2017 tarihleri arasında Ankara’da bir dizi faaliyetler düzenlenmektedir:

DÜZENLENECEK PROGRAM

11.07.2017      Saat: 11.00  Yer: BYEGM Kültür ve Sanat Merkezi

  • Fotoğraf Sergisi Açılışı
  • İçişleri Bakanı Sayın Süleyman SOYLU’nun basınla sohbeti

12.07.2017      Saat: 11.00  Yer: BYEGM Kültür ve Sanat Merkezi

  • Adalet Bakanı Sayın Bekir BOZDAĞ’ın basınla sohbeti

13.07.2017      Saat: 11.00  Yer: BYEGM Kültür ve Sanat Merkezi

  • Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun basınla sohbeti

14.07.2017      Saat: 11.00  Yer: BYEGM Kültür ve Sanat Merkezi

  • Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü’nün basınla sohbeti

Öğleden sonra Yer: Grand Ankara Otel

  • Başbakan Binali YILDIRIM’ın katılımıyla Şehit Gazeteci Mustafa CAMBAZ Basın Ödülleri Ödül Töreni

15.07.2017      Saat: 11.00  Yer: BYEGM Kültür ve Sanat Merkezi

  • Avrupa Birliği Bakanı Sayın Ömer ÇELİK’in basınla sohbeti

Saat 15.00 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

  • Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından kabul

16.07.2017      Saat: 02.32 

  • Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Yapacağı Konuşmaya Katılım

 

 

 

 

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