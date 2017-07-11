Türkiye’de darba girişiminin 1. yıl dönümünde BYEGM tarafından 11-17 Temmuz 2017 tarihleri arasında Ankara’da bir dizi faaliyetler düzenlenmektedir:
DÜZENLENECEK PROGRAM
11.07.2017 Saat: 11.00 Yer: BYEGM Kültür ve Sanat Merkezi
- Fotoğraf Sergisi Açılışı
- İçişleri Bakanı Sayın Süleyman SOYLU’nun basınla sohbeti
12.07.2017 Saat: 11.00 Yer: BYEGM Kültür ve Sanat Merkezi
- Adalet Bakanı Sayın Bekir BOZDAĞ’ın basınla sohbeti
13.07.2017 Saat: 11.00 Yer: BYEGM Kültür ve Sanat Merkezi
- Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun basınla sohbeti
14.07.2017 Saat: 11.00 Yer: BYEGM Kültür ve Sanat Merkezi
- Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü’nün basınla sohbeti
Öğleden sonra Yer: Grand Ankara Otel
- Başbakan Binali YILDIRIM’ın katılımıyla Şehit Gazeteci Mustafa CAMBAZ Basın Ödülleri Ödül Töreni
15.07.2017 Saat: 11.00 Yer: BYEGM Kültür ve Sanat Merkezi
- Avrupa Birliği Bakanı Sayın Ömer ÇELİK’in basınla sohbeti
Saat 15.00 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
- Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından kabul
16.07.2017 Saat: 02.32
- Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Yapacağı Konuşmaya Katılım
- BYEGM’nin 15 Temmuz Programı - Temmuz 11, 2017
- Türkmen Kurtuluş Ordusu Şehitleri (9 Temmuz 1980) - Temmuz 10, 2017
- ‘Referanduma dur denilmezse artık Türkmen diye bir şey yok’ - Temmuz 6, 2017
- ITC; Kürtler Kerkük’te Türkmenleri Bölmek İstiyor - Haziran 23, 2017
- Türkmenlerden Talabani Hakkında Şikayet - Haziran 19, 2017
- ITC Başkanı Erşat Salihi Bahçeli ile Görüştü - Haziran 19, 2017
- Irak Basın Bayramı (عيد الصحافة العراقية) - Haziran 15, 2017
- Ramazan Etkinlikleri’nde Kerkük Rüzgarı Esti - Haziran 15, 2017
- Kerkük-Türkmen Kültür Parkı Teşekkürü - Haziran 15, 2017
- Irak Başbakanı İbadi: IKBY’nin referandumu doğru bir adım değil - Haziran 14, 2017