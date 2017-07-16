ÇIĞLIK, Şiir, Dr. Mustafa Ziya

ÇIĞLIK
(Kerkük 14 Temmuz katliamının seyircilerine)
Kerkük çığlığıdır. geçmişten kopar
Deler gelir perde perde yılları
Çocuk ağlar “meni bayrama apar”
Anne ağlar “karga tutup yolları”
Bugün bayram değil mihnet günüdür.
Türkmen kesiyorlar cinnet günüdür
Kerkük tarihinde zulmet günüdür
Katliamdır. duysun Türkmen elleri
Türkmen eti on kuruşa satılır
Kanı kürdün şarabına katılır
Türkmen adı gelse dili tutulur
İnsan haklarının liberalleri
Türkmen canı sokaklarda asılır
Katillere türlü destan yazılır
Demokrasi havarisi kesilir
İnsan kasapları, dolar kulları
Bir kıyımdır. Ne zaman son bulacak
Dünya hala seyirci mi kalacak
Bir oyundur: Kerkük kimin olacak
Kime nasip olacak petrolleri
Bugün 14 Temmuz yas mı tutalım
Ağıtlar söyleyip pas mı tutalım
İsyan mı edelim söz mü tutalım
Yol gösterir mi gözyaşı selleri
Bir çığlıktır yankılanır bugüne
Bugün o gün. değişmedi kaderim
Ölüm hala kol geziyor Kerkük’te
Beter değil beterden de beterim
Düşüyor Türklüğün karakolları
Mustafa Ziya
14 Temmuz 2017
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