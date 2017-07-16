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kerkük katliamı 1

ÇIĞLIK, Şiir, Dr. Mustafa Ziya

Dr. Mustafa Ziya Temmuz 14, 2017 Dr. Mustafa Ziya, Köşe Yazarları Yorum Yazın 32 Görüntülemeler

ÇIĞLIK

(Kerkük 14 Temmuz katliamının seyircilerine)

 

Kerkük çığlığıdır. geçmişten kopar

Deler gelir perde perde yılları

Çocuk ağlar “meni bayrama apar”

Anne ağlar “karga tutup yolları”

 

Bugün bayram değil mihnet günüdür.

Türkmen kesiyorlar cinnet günüdür

Kerkük tarihinde zulmet günüdür

Katliamdır. duysun Türkmen elleri

 

Türkmen eti on kuruşa satılır

Kanı kürdün şarabına katılır

Türkmen adı gelse dili tutulur

İnsan haklarının liberalleri

 

Türkmen canı sokaklarda asılır

Katillere türlü destan yazılır

Demokrasi havarisi kesilir

İnsan kasapları, dolar kulları

 

Bir kıyımdır. Ne zaman son bulacak

Dünya hala seyirci mi kalacak

Bir oyundur: Kerkük kimin olacak

Kime nasip olacak petrolleri

 

Bugün 14 Temmuz yas mı tutalım

Ağıtlar söyleyip pas mı tutalım

İsyan mı edelim söz mü tutalım

Yol gösterir mi gözyaşı selleri

 

Bir çığlıktır yankılanır bugüne

Bugün o gün. değişmedi kaderim

Ölüm hala kol geziyor Kerkük’te

Beter değil beterden de beterim

Düşüyor Türklüğün karakolları

 

Mustafa Ziya

14 Temmuz 2017

 

 

 

 

 

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Hakkında Dr. Mustafa Ziya

Dr. Mustafa Ziya

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