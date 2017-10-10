Dolar kuru vize krizi ile 3,70 TL’nin üzerine çıktı, borsada sert düşüş…

Türk Lirası (TL), Türkiye ve ABD’nin karşılıklı vize başvurularını askıya almasının ardından yüzde 3’e yakın değer kaybetti. Dolar güne 3,70 TL’nin üzerinde başladı… Borsada da sert kayıplar var. Endeks 100 bin seviyesine kadar geriledi.

Türk Lirası’nın dolar karşısında, ABD’nin Türkiye vatandaşlarının vize başvurularını askıya alma kararının ardından Türkiye’nin de ABD vatandaşlarının vize başvurularını askıya almasından sonra sert değer kaybetti. Dolar/TL dün gece Asya piyasalarında bir ara 3,9223 seviyesine kadar yükselerek 11 ocaktan bu yana yüksek seviyesini gördü.

Kur, sabah 8.30 itibarıyla yüzde 2,60 yukarıda 3.7087 seviyesinde seyrediyordu. Saat 12.00 itibariyle ise 3,7106 seviyesinde.

Analistler, söz konusu gelişmelerin ardından taraflardan gelecek haber ve açıklamaların yatırımcıların odak noktasına yerleştiğini belirterek, dolar/TL’de 3,7500 ve 3,7870 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

EURO DA REKOR TAZELEDİ

Bu sabah euro kuru da gece yeni rekor kırdı, 4,48 ile tarihi rekorunu kıran euro/TL kuru sabah 8.30 itibariyle 4,34 TL’den güne başladı saat 12.00 itibariyle ise 4,3545 seviyesinde.

BORSA YÜZDE 3,77 DÜŞÜŞTE

BIST 100 endeksi haftaya yüzde 3,66 düşüşle 100.324,38 puandan başladı. Endeksin kayıpları kısa sürede yüzde 4.67’ye çıktı ve 99 bin 271 puana kadar geriledi. 12.00 itibariyle 3754 puanlık düşüşle 100 bin seviyesini test ediyor. (100 bin 418 seviyesinde)

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 97.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade eden analistler, dolar/TL’de ise 3,7500 seviyesinin geçilip geçilmeyeceğinin izlenmesi gerektiğini bildirdi.

KAYNAK: NTV