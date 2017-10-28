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Dünya Medya Mensupları Rize’de Buluştu

Dr. Şemsettin Küzeci Ekim 25, 2017 Dr. Şemsettin Küzeci, Haberler, Köşe Yazarları Yorum Yazın 99 Görüntülemeler

Dünya Medya Mensupları Rize’de Buluştu

Dr. Şemsettin Küzeci

Merkezi Ankara’da bulunan Anadolu Yayıncılar Derneği ile Karadeniz Haber Ajansı Derneği’nin ortak projesi olan “Uluslararası Karadeniz Kültür Turizm ve Medya Şurası” 21 Ekim 2017 tarihinde T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çay TV ve Torlak Turizm’in katkılarıyla Rize’de gerçekleşti. Başta Türkiye olmak üzere, İngiltere, Rusya, Azerbaycan, Irak-Kerkük, Kırgızistan, Kırım, Kazakistan, Ürdün, Katar, Libya, Tunus, Cezayir, Fas, Bosna Hersek, Kosova, Ukrayna, Arnavutluk, Moldova, Makedonya, Tataristan ve Sırbistan’dan, toplam 22 Ülkeden 41 Yabancı Gazetecinin katılımıyla gerçekleşen Şura Rize İyidere’de Babillon Otelde üç oturumla gün boyu sürdü.

Yaklaşık 200 civarında yerli ve yabancı gazetecinin katıldığı şuranın selamlama konuşmasını Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Sekreteri Çetin Altan yaptı. Açılış konuşmalarını da Karadeniz Haber Ajansı Derneği Başkanı Hasan Yavuz Bakir, Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ve Rize e. Milletvekili Ali Bayramoğlu yaptı. Protokol konuşmalarında AKP Genel Başkan Yrd. Hayati Yazıcı, Rize Valisi, Rize Milletvekili Hikmet Ayar yaptı. Konuşmacılar;  Rize’nin böyle bir organizasyona ev sahipliği yapması şehrin turizmine katkı sağlayacağını, Turistlerin Rize gelmelerinin teşviki için önemli bir adımdır. Dediler. Ayrıca çok sayıda yerli ve yabancı gazetecilerin Rize’de toplanmaları Rize’nin tanıtımına büyük bir destektir. Vurgusu yapıldı.

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AKP Genel Başkan yardımcısı hayati yazıcı konuşmasında şunları kaydetti: Şuranın protokol bölümünde konuşan Yazıcı; demokrasiye, egemenlik hakkına sahip çıkmak ortak değerdir. Basınımız dördüncü kuvvet, 15 Temmuz’da bu gücünü hep birlikte farklı düşünce ayırımı yapmadan gösterdi. Basın dördüncü kuvvet olarak tanımlanan medyanın haberinin katıksız, yorumunun özgür olması gerektiğini, medyada herkesin bir bakış açısının olabileceğini yorum yapma hakkının medyanın doğal hakkı olduğunu vurguladı. Anadolu medyamız, son derece ortak değerlere bağlı, hassasiyet göstererek yayıncılık faaliyeti gösteriyor. Bundan son derece memnun ve mutluyuz. Dedi. Çünkü siyaset ile medyayı yan yana getirip kıyaslama yaptığınız zaman, siyasette, medyada değerler üzerinden görevini yaparak iletişim ve enformasyonu sağlamalı. Yorumunu da özgürce sağlamalı.

Birinci Oturum, 15 Temmuz Darbesi, Medya ve Demokrasi

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Konuşmalardan sonra ilk oturuma geçildi. Bu oturumun moderatorlüğünü ATV Ankara temsilcisi gazeteci yazar Şebnem Bursalı yaptı. Konuşmacılar ise, Melik Yiğit- Kanal 24, Emin Pazarcı- Akşam gazetesi Ankara temsilcisi ve Fatih Atik- A Haber’den 15 Temmuz darbe girişimin toplum ve Medya mensupları üzerindeki etkisini anlattılar.

 İkinci Oturum, Batı Medyası- Basın Özgürlüğü- Türkiye

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Bu oturuma Kanal7 Ankara temsilcisi Mehmet Acet başkanlık yaptı. Konuşmacılar ise, Star gazetesi Ankara temsilcisi Mustafa Kartoğlu, FoxTV Ankara temsilcisi Sedat Bozkurt ve İngiltere’den THE LONDON POST Gazetesinin editörü Shahid Qureshi, Batı medyasının gerçek yüzünü anlattılar. Basın özgürlüğüne değindiler. Türkiye ile batı arasındaki etkilere değindiler. Bazı örnekler vererek Batı medyasının karanlık yönlerini de aydınlatmaya çalıştılar. Gazetesi’nin Hükûmet ile vatandaş arasında denetçi olmalıdır. Denildi.

Üçüncü Oturum, Dünya Gündem’indeki Gelimeler ve Türkiye

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Bu oturuma Milat Gazetesi’nden Serdar Erseven başkanlık yaptı. Oturumda Kırım’ı temsilen Kırım haber Ajansı editörü Gayana Yüksel, Kerkük Gazetesi Türkiye temsilcisi Şemsettin Küzeci ve Libya El-Ray TV’den Mahmut Gök konuşmacı olarak oturumda yerlerini aldılar.  K. Irak bağımsızlık referandumu ve Kerkük’teki son gelişmeleri Şemsettin Küzeci anlattı. Kürtlerin bağımsızlığı Irak Anayasasının1, 143 ve 119. Maddelerine aykırı olduğunu, 140. Madde Irak Anayasasında geçici bir madde idi. Süresi 31 Aralık 2007 tarihinde dolmuştur. 5 Haziran 1926 Ankara anlatması gereği Türkiye’nin Kerkük-Musul üzerinde hak talep etme durumu vardır. Dedi. İran-Irak ve Talabani grubu anlaşarak Kerkük’ten Peşmerge’nin çekilmesi gerçekleşti. Barzani’nin agresif tutumu Kürt toplumunu çıkmaza sürükledi bölgede kaosa neden oldu. Bölge istikrarasın sağlanması, Türkiye’nin aktif rol almasına bağlıdır. Diyerek sözlerini noktaladı.

Ayrıca Libiya El-Ahrar TV’nin temsilcisi Mahmut Gök Ortadoğu’daki gelimeleri ve Müslümanlar üzerindeki ABD’nin tavrı ve yeni politikalarına değindi. Gayana Yüksel ise; Kırım’da Rus işgalciler tarafından Kırım Tatarlarının yaşadığı zorluklardan bahsetti. “4 sene önce başlayan Kırım işgalinden dolayı evimizi terk etmek zorunda kaldık. İşimize Ukrayna’nın başkenti Kiev’den devam ediyoruz. Nasıl bu Türkiye ve gazetecilerinin 15 Temmuz sınavı oldu, aynı şekilde bizim için de Ukrayna ve Kırım’da yaşayan insanlar için 2014 işgali bir sınav oldu. Ukrayna’da Donbas bölgesinde savaş devam ediyor. Her gün çatışma var. İşgalin amacı Kırım’ı savaş bölgesine çevirmek. Kırım, çok stratejik ve çok önemli bir bölge. Dolayısıyla bu işgale sebep oldu. Yoksa Rus propagandası tarafından öne sürülen sebepler doğru değil”. Oturumun sonunda gazeteci yazar Rehim Er, oturumları genel bir değerlendirmeyle şuraya son verildi.

Azerbaycan Medyasının Yoğun katılımı

Şura’da en fazla katılım sağlayan Azerbaycan cumhuriyeti devletin resmi kanalı AZTV, özel kanallarından SpaceTV ve İçtimai TV’nin yanında Yeniçağ Haber Ajansı ve AxarAZ merkezi şura süresince haber, rapor ve özel programlar sundu. Böylece gün boyu süren “Uluslararası Karadeniz Kültür Turizm ve Medya Şurası” 3 oturumla son buldu.

Karadeniz Turu

Rize’nin meşhur Uzungöl gezisi gerçekleşti. Yaklaşık 60 gazetecinin katıldığı geziye Karadeniz’in muhteşem manzaralarıyla karşı karşıya kaldık. Yabancı gazetecilerin objektiflerine binlerce fotoğraf karası takıldı. Gazeteciler farklı bakış açılarıyla fotoğraflarıyla adeta eşsiz tablolar çizdiler. Uzungöl dönüşü Rize’de bir Çay fabrikası ziyaret edildi. Fabrikada 71 çeşit çayın olduğunu sergilendi.  Çatal Vadisi, Kaşkar Dağları, Zil Kalesi ve Aydar Yaylası gezilerek, yerli ve yabancı gazetecilerin “Uluslararası Karadeniz Kültür Turizm ve Medya Şurası”  başarıyla gerçekleşti.

Başarılı bir Organizasyon

Anadolu Yayıncılar Derneği ile Karadeniz Haber Ajansı Derneği’nin ortak projesi olan “Uluslararası Karadeniz Kültür Turizm ve Medya Şurası” organizasyonu çok güzel bir şekilde gerçekleşti. Devletin destek verdiği bu projenin amacı layıkıyla yabancı gazetecilerin düşüncelerine yansıyacaktır. 22 Ülkeden 41 yabancı basın mensubunun katıldığı organizasyonda emeği geçen her kese teşekkürler…

 

 

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Dr. Şemsettin Küzeci

Hakkında Dr. Şemsettin Küzeci

Araştırmacı, Eğitimci, Gazeteci, Şair, Yazar Şemsettin Küzeci; Kerkük’te doğdu. Musul Üniversitesi’nden bitirdi. 5 Yıl Kerkük’te lise öğretmenliği yaptı. Kerkük Televizyonu, Bağdat Türkmence Radyosunda Gençlik ve Spor programları hazırlayıp sundu. Yazılarını Bağdat’ta Türkçe yayınlanan Yurt gazetesi, Kardeşlik ve Birlik Sesi dergilerinde yayınladı. Irak’taki siyasi nedenlerden dolayı 1996’da Türkiye’ye yerleşti. 1999 yılında Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliğinde Basın Yayın ve Enformasyon Şube Müdürü olarak çalıştı. Kerkük gazetesi'nin Türkiye temsilciliği ve Türkmeneli TV’de Muhabir, Programcılığı ve Haber Müdürlüğü yaptı. 2007 yılında Irak Basın Tarihi üzerine G.Ü. İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema bölümünden yüksel lisans ve 2009 yılında Hollanda'da Global Lahey Üniversitesinde Irak Televizyonları üzerine doktorasını yaptı. Türkmeneli Kültür Merkezi'nde Basın ve Kültür Müşaviridir.

• Irak Gazeteciler Cemiyeti Üyesi. Irak
• Irak, Türkiye, Azerbaycan, Arap ve Avrasya Yazarlar Birliği üyesi
•İLESAM Üyesi. Ankara -Türkiye
• Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı, (Azerbaycan)
• Irak Türkmen Edebiyatçılar Birliği Uluslararası Koordinatörü,
• Işık Edebiyatçılar Grubunun Başkanı. (Kerkük)
• Türk Dünyası Genç İletişimciler Birliği Kurucu Genel Başkanı.
• Dünya Türk Gençleri Birliği Genel Başkan Yardımcısı. (Azerbaycan)
• Kerkük Kültür Derneği Kurucu Genel Başkanı, (Ankara- Irak)
• Irak Türkmen Basın Konseyi Genel Sekreteri, (Ankara-Irak)
• Dünya Gazeteciler Federasyonu. Kurucu üyesi (Genel Sekreter)
• Irak Türkmen Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Başkanı.
•Irak Türkmen Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Genel Başkanı.
• Dünya İletişimciler Derneği. Kurucusu ev Genel Başkanı. Ankara

Türkiye ve Türk dünyasında Irak Türklerini uluslarara¬sı konferans, bilgi şöleni ve toplantılarda temsil etti. 200’e yakın hiz¬met, takdir, teşekkür, onur belgesi, plaket ve ödül almıştır. 2006’da; Irak, Azerbaycan ve Türkiye ile ilgili yapmış olduğu ilmî ve edebî çalışmalarından dolayı, VEKTOR Uluslararası İlim Merkezi tarafından kendisi¬ne Fahrî Doktora Payesi verildi. Basılmış 25 adet kitabı bulunmaktadır.

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Hakkında Dr. Şemsettin Küzeci

Dr. Şemsettin Küzeci
Araştırmacı, Eğitimci, Gazeteci, Şair, Yazar Şemsettin Küzeci; Kerkük’te doğdu. Musul Üniversitesi’nden bitirdi. 5 Yıl Kerkük’te lise öğretmenliği yaptı. Kerkük Televizyonu, Bağdat Türkmence Radyosunda Gençlik ve Spor programları hazırlayıp sundu. Yazılarını Bağdat’ta Türkçe yayınlanan Yurt gazetesi, Kardeşlik ve Birlik Sesi dergilerinde yayınladı. Irak’taki siyasi nedenlerden dolayı 1996’da Türkiye’ye yerleşti. 1999 yılında Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilciliğinde Basın Yayın ve Enformasyon Şube Müdürü olarak çalıştı. Kerkük gazetesi'nin Türkiye temsilciliği ve Türkmeneli TV’de Muhabir, Programcılığı ve Haber Müdürlüğü yaptı. 2007 yılında Irak Basın Tarihi üzerine G.Ü. İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema bölümünden yüksel lisans ve 2009 yılında Hollanda'da Global Lahey Üniversitesinde Irak Televizyonları üzerine doktorasını yaptı. Türkmeneli Kültür Merkezi'nde Basın ve Kültür Müşaviridir. • Irak Gazeteciler Cemiyeti Üyesi. Irak • Irak, Türkiye, Azerbaycan, Arap ve Avrasya Yazarlar Birliği üyesi •İLESAM Üyesi. Ankara -Türkiye • Dünya Genç Türk Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı, (Azerbaycan) • Irak Türkmen Edebiyatçılar Birliği Uluslararası Koordinatörü, • Işık Edebiyatçılar Grubunun Başkanı. (Kerkük) • Türk Dünyası Genç İletişimciler Birliği Kurucu Genel Başkanı. • Dünya Türk Gençleri Birliği Genel Başkan Yardımcısı. (Azerbaycan) • Kerkük Kültür Derneği Kurucu Genel Başkanı, (Ankara- Irak) • Irak Türkmen Basın Konseyi Genel Sekreteri, (Ankara-Irak) • Dünya Gazeteciler Federasyonu. Kurucu üyesi (Genel Sekreter) • Irak Türkmen Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Başkanı. •Irak Türkmen Gazeteciler Cemiyeti Kurucu Genel Başkanı. • Dünya İletişimciler Derneği. Kurucusu ev Genel Başkanı. Ankara Türkiye ve Türk dünyasında Irak Türklerini uluslarara¬sı konferans, bilgi şöleni ve toplantılarda temsil etti. 200’e yakın hiz¬met, takdir, teşekkür, onur belgesi, plaket ve ödül almıştır. 2006’da; Irak, Azerbaycan ve Türkiye ile ilgili yapmış olduğu ilmî ve edebî çalışmalarından dolayı, VEKTOR Uluslararası İlim Merkezi tarafından kendisi¬ne Fahrî Doktora Payesi verildi. Basılmış 25 adet kitabı bulunmaktadır.

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