Erbil ve Bağdat arasındaki askeri gerginlik

IKBY Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Yaver, Erbil ve Bağdat arasında henüz bir anlaşmanın sağlanmadığını belirterek, 16 Ekim’de bu yana Haşdi Şabi ile çıkan çatışmalarda ise 60 Peşmerge’nin hayatını kaybettiğini, 150’sinin de yaralandığını söyledi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı Genel Sekreteri Cabbar Yaver, Erbil ve Bağdat arasında herhangi bir anlaşmanın sağlanmadığını belirterek, Haşdi Şabi ile çıkan çatışmalarda ise 60 Peşmerge’nin hayatını kaybettiğini, 150’sinin de yaralandığını ifade etti.

Yaver, Erbil kentinde düzenlediği basın toplantısında, Erbil ve Bağdat arasında 16 Ekim’dan bu yana devam eden askeri gerginlik hakkında açıklamalarda bulundu.

Erbil ve Bağdat arasında sınır kapılarının teslimi ve tartışmalı bölgelerin tamamından Peşmerge’nin çekilmesine ilişkin herhangi bir anlaşmanın sağlanmadığını vurgulayan Yaver, 16 Ekim’den bu yana Kerkük ve çevre bölgelerinden Haşdi Şabi ile çıkan çatışmalarda 60 Peşmerge’nin hayatını kaybettiğini 150’sinin de yaralandığını bildirdi.

IKBY’nin hiçbir şekilde savaştan yana olmadığına değinen Yaver, “Sorunların müzakere ve görüşmelerle çözülmesinden yanayız. Kürdistan Hükümeti de tüm beyannamelerinde sorunların çözümünün diyalogla yapılabileceğini defalarca belirtti.” dedi.

Yaver, çatışmanın sorunları daha da derinleştireceğini belirterek, bunun beraberinde yıkım getirdiğini kaydetti.

ANADOLU AJANSI