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Ganire Paşeyeva’dan Türkmen Çağrısı

Kerkük Şubat 21, 2017 Haberler Yorum Yazın 749 Görüntülemeler

Gittiği her ülkede Irak Türkleri ve Türk Dünyası’na desteğini sürdüren Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Antalya’da yaptığı açıklamada Avrupa Konseyi’ni Türkmenlere destek olmaya çağırdı.

Irak Türkleri ve Türk dünyasına desteğini esirgemeyen Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Türk Ocakları davetlisi olarak Antalya’ya geldi. Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği adına Kürşat Çavuşoğlu, ziyaret anısına Azerbaycan Milletvekili Paşayeva’ya “Irak’taki Türkmenlerin Sessiz Çığlığı” adlı kitabı ve Irak Türkmenlerinin bayrağını hediye etti.

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi’ni, Irak’ta zor şartlar altında yaşamak zorunda kalan Türkmenlere destek vermeye davet etmişti. Avrupa’yı Türkmenlerin sorunlarına yönelik çözüm üretmeye çağıran Paşeyava, şöyle konuştu:

“Ben parlamentonuzda Irak’ta yaşayan milyonlarca Türkmen’in sesini, yaşadıkları dehşeti size ulaştırmak ve çağrıda bulunmak için yer alıyorum. Irak’ta yaşayan Türkmenler bana üzerinde Türkmenlerin şehit kanı olan bayrak göndermişlerdi. Onlar seslerini burada sizlere duyurmamı istiyorlar. Ben de Türkmenlerin sesinin, çağrısının burada duyulmasını istiyor ve size sesleniyorum. Bölgede yaşanan olaylar zaten durumları ağır olan Türkmenlerin durumu daha da ağırlaştı. Yüzlerce Türkmen katledildi. Çok sayıda insan rehin alınıp, binlerce insan bölgedeki vahim durum yüzünden evini terk etmek, göç etmek zorunda kaldı. Evini, sağlığını, işini kaybeden Türkmenlerin sayısı binlerce ve Türkmenler Avrupa Konseyi’ni onlara destek olmaya, yardım etmeye çağırıyor. Etnik kimliklerinden ve dini inancından ayrım yapmadan biz zulümden muzdarip herkesin sesini duymalı ve onlara desteğimizi göstermeliyiz.” Yeniçağ Gazetesi

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