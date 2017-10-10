Gaziantep Türk Ocakları K. Irak Referandumu ve Türkmenleri Konuştu

AybenizKüzeci/ Gaziantep Türk Ocakları Ocakbaşı Sohbetleri etkinliklerinin açılışı “K. Irak Referandumu ve Irak Türkmenleri” konferansıyla başladı. 04 Ekim 2017 tarihinde Türk Ocakları Gaziantep Şubesi Binbaşı Dündar Taşer Konferans Salonunda gerçekleşen konferansa Türkmeneli Kültür Merkezi Kültür Müdürü ve Kerkük Gazetesi Türkiye Temsilcisi Dr. Şemsettin Küzeci konuşmacı olarak katıldı. Türk Ocağı Gaziantep Şb. Başkanı Dr. Mehmet Berk’in açılış konuşmasını yaptıktan sonra. Türkmeneli tanıtım filmi gösterildi. Ardından da Dr. Şemsettin Küzeci kürsüye davet edilerek, K. Irak Referandumu ve Irak Türkmenleri Konferansına başladı. Konferansa akademisyen, gazeteci, yazar, Gaziantep’te eğitim gören Irak ve Suriye Türkmen öğrencilerin yanısıra Irak Türkmenlerine ilgi duyan çok sayıda vatandaş katıldı.

Küzeci, önce kendini kısa bir şekilde tanıttı. Ardından Referandumun gerekçelerini ve gayri şeri olmadığının, Irak anayasasına neden aykırı olduğunun madde madde anlattı. Referandum ile ilgili 140. Maddenin “Normalleştirme, Sayım ve Referandum” aşamalarını detaylı bir şekilde anlattı. Bu referandum Irak’ın bölünmesine yol açacağını ve Batı’nın bir kirli planı olduğunun altını çizdi. Yine Küzeci, Kürt parlamentosunun da referandum ile ilgili kararanının olmadığını, 2 yıldan beri atıl olduğunu ve Parlamento Başkanı Süleymaniye’den Erbil’e gelemediğini söyledi.

Yaklaşık 90 dakika süren konferansın son bölümü soru cevap ile noktalandı. Soru cevaplarda Türkmenlerin neden silahsız kaldıklarını, Türkiye’nin yaptırımları Türkmenler tarafından nasıl karşılandığı soruldu. Konferans sonunda Türk Ocakları Gaziantep Şube Başkanı Dr. Mehmet Berk, Prof. Hikmet Celkan, Prof. Dr. İbrahim Kanyılmaz tarafından Dr. Şemsettin Küzeci’ye teşekkür belgesi ile Gaziantep hediyesi takdim ettiler.