Güneş Vakfı’ndan Kerkük Ve Türkmenler Adına Önemli Organizasyon…

Güneş Vakfı, Erzurum ve Kerkük gündemine Atatürk Universitesi Nene Hatun Kültür Merkezinde düzenlemiş olduğu “Kuzey Irak Referandumu, Kerkük ve Türkmenler” konulu paneli ile damga vurdu.

Güneş Vakfı tarafından düzenlenen programa Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, Müze Müdürü Mustafa Erkmen, Kültür Müdürü Cemal Almaz, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Oturum başkanlığını Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’ın yaptığı panelde Kerkük gündemini yakından takip eden Gazeteci Yazar Dr. Şemsettin Küzeci ile birlikte Kerkük Şehir Meclis Üyesi Cevdet Zülal sunum yaptı. Sunumların ardından TRT sanatçısı Ahmet Tuzlu tarafından mini bir konser verildi.

Dr. Şemsettin Küzeci, Kerkük coğrafyası hakkında bilgiler verdikten sonra Kuzey Irak referandumu öncesi ve sonrası Kerkük’ün siyasi durumundan bahsetti. O günlerde yaşanan durumların yer aldığı videolar izletti.

Cevdet Zülal ise O coğrafyada zaman zaman Türkmenlere karşı yapılmaya çalışılan Asimile etme politikasından behsederek bu tür yapılanmaların Türkmenler karşısında asla başarılı olamayacağını belirtti.

Panelistlerin sunumlarının ardından oturum başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan böylesine anlamlı birliktelikten dolayı panelistlere teşekkür etti. Prof. Dr. Ceylan, “Şehadete inanmış imanlı bir millet olarak, geri dönmeyi düşünmeyerek, Allah rızası adına oradaki soydaşlarımızın yanında olmayı asli sorumluluğumuz sayarız. Soydaşlarımız atalarımızın emanetidir. Bizim için Erzurum neyse Kerkük de aynıdır. Bizim için Türk bayrağı ne kadar değerli ve onurumuz ise aynı şekilde Kerkük’ün, Türkmeneli’nin bayrağı olan gökbayrak da aynıdır. Ancak görüyoruz ki orada birçok yağma olmuştur. Her türlü eziyet peşmerge tarafından veya dış odaklar tarafından soydaşlarımıza yapılmaktadır. Soydaşlarımız bu manada çaresizlik içerisinde kıvranmıştır. Onların mazlumluğu onların garipliği bir dönem maalesef ki yüreklerimizi de yakmıştır, ciğerlerimizi dağlamıştır. Birçok yiğidimiz Türkmen davası adına şehadet şerbeti içmiştir. Ora için kararlı bir şekilde mücadelemizi koyup kamuoyunda duyurmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Çünkü Türk milleti geçmişten bugüne kadar hiçbir şer odağından emir almamış aksine onlara emir vermiştir. Bundan sonrada öyle olacaktır” diye konuştu.

Program sonunda Güneş Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Dr. Şemsettin Küzeci ve Ahmet Tuzlu’ya katılım belgesinin yanında çeşitli hediyeler takdim etti. Türk Ocakları Erzurum Şubesi Başkanı Nizam Işık ise Cevdet Zülal’a hediye taktim etti.

Bu kadar güzel bir programa davetli olarak katılım sağladıkları için gurur duyduklarını belirten Dr. Şemsettin Küzeci, Türkmeneli Derneği adına Prof. Dr. Alpasan Ceylan’a hediye taktim etti.

KAYNAK: İHA