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HAVADİS GAZ. 2

Havadis Gazetesi 106 Yaşında

Kerkük Şubat 25, 2017 Editörden, Haberler Yorum Yazın 47 Görüntülemeler

Havadis Gazetesi 106 Yaşında

 (25 Şubat 1911-25 Şubat 2017)

HAVADİS GAZ.

Dr, Şemsettin Küzeci

“Havadis” gazetesi Osmanlı döneminde Kerkük’te yayınlanan ilk gazetedir. Gazetenin İmtiyaz Sahibi Muhammet Zeki Kutsizade ve Editörü Ahmet Medeni Kutsizade’ dir. Havadis gazetesi 4 sayfadan oluşarak; siyasi, içtimai, kanuni, zirai, kültür, sanat ve edebi konulara yer vermiştir. Ayrıca Havadis gazetesi iç haberler, dış haberler, devlet memurlarının nakil, atama ve her sayıda şiire yer vermiştir. Havadisin; 1918 yılında İngilizlerin Kerkük’ü işgal ettikten sonra yayını durdurulmuştur.

Havadis ’in yayınlanması ile Kerkük’te Türkmen Basın Bayramı ilan edilmiştir. Ancak genel olarak Irak’ta Türkmen Basın Bayramı Bağdat’ta Osmanlı döneminde Vali Mithat Paşa’nın Irak’ta çıkardığı İlk Gazete “Zevra” ile başlamaktadır. 15 Haziran 1869 tarihinde Türkçe ve Arapça olarak yayınlanana Zevra’nın doğuşu Irak hem Türkmen hem de Irak Basın Bayramı olarak kutlanır.

 

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