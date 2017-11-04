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Irak güçleri DAEŞ’ın son kalesine girdi

Kerkük Kasım 3, 2017 Haberler Yorum Yazın 45 Görüntülemeler

Irak güçleri DAEŞ’ın son kalesine girdi

Irak güçleri, terör örgütü DAEŞ’in ülkedeki son kalesi durumundaki Suriye sınırında bulunan Enbar’a bağlı Kaim ilçesine girdi.

Irak’ta DAEŞ’e karşı yürütülen askeri operasyonlardan sorumlu Korgeneral Abdulemir Yarullah yaptığı yazılı açıklamada, “Ordu, terörle mücadele güçleri, Haşdi Şabi ve Haşdi Aşairi (yerel aşiret güçleri) Kaim’e 3 koldan girmeye başladı.” ifadesini kullandı.

KAİM SINIR KAPISI GERİ ALINDI

Öte yandan güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak ile Suriye arasındaki Kaim Sınır Kapısı da DAEŞ’ten geri alındı.

Irak güçleri, 28 Ekim’de ülkenin batısındaki Enbar’a bağlı Kaim’i kurtarma operasyonuna başlamıştı.

Başbakan Haydar el-İbadi de salı günü düzenlediği basın toplantısında, “Kaim’in kurtarıldığı müjdesini yakında vereceklerini” söylemişti.

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