Irak, Kürt bölgesini bypass edecek petrol boru hattını onarıyor

Irak Petrol Bakanı Cebbar el-Luaybi, Kerkük-Ceyhan petrol boru hattının onarılması talimatını verdi. Bağdat yönetimi, IKBY’nin tartışmalı referandumu sonrası Barzani yönetimini bypass etmeyi hedefliyor.

Irak yönetimi, tartışmalı Kuzey Irak referandumunun ardından Kürt yönetimine karşı adımlarını sürdürüyor.

Irak, Kürt bölgesinden Türkiye’ye uzunan petrol boru hattını bypass etmeye hazırlanıyor. Bağdat bunun için varolan başka bir hattı onarmaya başlayacağını duyurdu.

Irak Petrol Bakanlığı, Kerkük-Ceyhan boru hattından petrol ihracatını günlük 400 bin varile çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.