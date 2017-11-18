Irak ordusu DEAŞ’ın elindeki son kasabayı aldı

Irak Başbakanı Haydar El İbadi’nin Ankara ziyareti ve Gelişmeler

Irak Başbakanı Haydar El İbadi’nin Ankara Ziyareti ve Gelişmeler Dr. Şemsettin Küzeci Irak Başbakanı Haydar El-İbadi 25 Eylül Kürtlerin Bağımsızlık referandumundan tam bir ay sonra Türkiyeyi ziyaret etti. 25 Ekim 2017 tarihinde Ankara’ya gelen İbadi önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan… Devam