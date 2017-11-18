Cumartesi , 18 Kasım 2017
Download Free FREE High-quality Joomla! Designs • Premium Joomla 3 Templates BIGtheme.net
Anasayfa / Haberler / Irak ordusu DEAŞ’ın elindeki son kasabayı aldı
irak-ordusu-isidin-elindeki-son-kasabaya-harekat-baslatti

Irak ordusu DEAŞ’ın elindeki son kasabayı aldı

Kerkük Kasım 17, 2017 Haberler Yorum Yazın 56 Görüntülemeler

Irak ordusu DEAŞ’ın elindeki son kasabayı aldı

Irak ordusu, DEAŞ’ın elindeki son kasaba olan Rava’yı da ele geçirdi.

Irak ordu güçleri sabaha karşı başlattığı operasyon kapsamında Rava’ya üç koldan saldırı başlatmıştı. Koalisyan güçleri de Irak ordusuna hava desteği verdi.

Irak’ın batısında yer alan Rava, terör örgütü DEAŞ’ın 2014’ten beri elinde bulundurduğu son bölge olarak biliniyor.

Print Friendly Version of this pagePrint Get a PDF version of this webpagePDF
PaylaşShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0

Hakkında Kerkük

Kerkük

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

wordpress theme powered by jazzsurf.com

© Copyright 2017, Bütün Haklar Saklıdır - Kerkük Gazetesi