Irak ordusu DEAŞ’ın elindeki son kasabayı aldı
Irak ordusu, DEAŞ’ın elindeki son kasaba olan Rava’yı da ele geçirdi.
Irak ordu güçleri sabaha karşı başlattığı operasyon kapsamında Rava’ya üç koldan saldırı başlatmıştı. Koalisyan güçleri de Irak ordusuna hava desteği verdi.
Irak’ın batısında yer alan Rava, terör örgütü DEAŞ’ın 2014’ten beri elinde bulundurduğu son bölge olarak biliniyor.
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