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Irak Türkmen Cephesi, KDP ve KYB’nin referandum toplantısına katılmadı

Kerkük Nisan 12, 2017 Haberler Yorum Yazın 261 Görüntülemeler

Irak Türkmen Cephesi, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ortak heyetinin, 11 Türkmen partisiyle referandumla ilgili gerçekleştireceği toplantıya katılmayı reddetti.

Rudaw’ın haberine göre bugün saat 15.00’te Erbil’de gerçekleşen toplantıya 11 Türkmen partisinin temsilcisi katıldı. Türkmen Cephesi, IKBY’de yapılacak referandumun görüşüleceği toplantıya katılmama kararı aldı.

Türkmen Cephesi Politbüro üyesi Aydın Maruf, “KYB ve KDP ortak heyetinin diğer partiler gibi Türkmen partilerini de tek tek ziyaret etmesi gerekiyordu. Bu yüzden toplantıya katılmayacağız” dedi.

Türkmen Reform Partisi Başkan Yardımcısı Muna Kahveci ise Türkmen Cephesi’ni eleştirerek, “Toplantı referandum konusunun tartışılması için yapılıyor. Bize göre bu ulusal bir konudur ve bütün partiler katılmalı. Katılamayacak olan her partiye de saygı duyarız ancak bu tür gerekçelerle böylesi toplantılar boykot edilmemeli” şeklinde konuştu.

KDP – KYB ortak heyeti daha önce Kürdistan İslami Birlik (Yekgırtu), Kürdistan İslami Topluluk (Komel), İslami Hareket (Bızutnewe), Sosyalist Parti ve Komünist Parti ile görüşmüştü. Değişim Hareketi (Goran) ise “referandumla ilgili partiler arası görüşmeye gerek olmadığı” gerekçesiyle heyetin görüşme talebini geri çevirmişti.

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