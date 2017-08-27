Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurlu Kerkük’te Toplandı

Kerkük Özel/ Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşat Salihi’nin başkanlığında Irak Türkmen Cephesi yürütme kurulu toplantısı ITC Başkanlık binasında 26 Ağustos 2017 tarihinde Kerkük’te yapıldı. Toplantıda Irak’ta gelişen son siyasi gelişmeler özellikle de Telafer Operasyonu masaya yatırıldı. Telafer’in kurtuluşunda şehit düşenlere Allah’tan rahmet dilediler. Güvenlik, Asker ve operasyona katılan tüm güçleri tebrik ettiler.
Ayrıca toplantıda 25 Eylül’de Federe Kürt Bölgelerinde yapılacak olan Referanduma Kerkük idaresini uyardılar. Kerkük’ün dâhil edilmesini ITC olarak şiddetle reddettiler. Kerkük’ü bu siyasi savaşlardan uzaklaştırılması ve Irak’ın toprak bütünlüğünü korunması için Bağdat hükûmetiyle Birleşmiş Milletlere amacıyla tarihi sorumluluk düştüğünü vurguladılar.
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