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Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Toplantısı

Kerkük Mart 4, 2017 Haberler Yorum Yazın 29 Görüntülemeler

ITC/Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu 4 Mart 2017 tarihinde Kerkük’te merkez binasında toplandı. ITC Başkanı Erşat Salihi’nin başkanlık ettiği toplantıda önemli konular masaya yatırıldı. Konulardan en önemlisi de son günlerde Peşmegre güçlerince Kerkük petrol şirketine yapılan saldırı oldu. ITC olarak bu saldırıyı şiddetle reddettiklerini açıkladı. Kerkük’te üretilen petrol ve gaz tüm Kerküklülerin mülküdür. Bu kaynaklardan tüm Kerkük halkının yararlanmasına vurgu yaptı. Ayrıca toplantıda yerel seçimler konusu, genel parlamento seçimleri tartışıldı. Bu iki önemli konu hakkında ITC’nın bakış açıları konuşuldu. Ayrıca ITC Başkanı Kerkük seçimleri için özel bir yasanın çıkarılmasını öngördü.

Ayrıca toplantıda IŞİD’in elinden geri alınacak Musul’a bağlı Telafer ve Mahallebiye bölgeleri geç kalınırsa bir krize yol açacağına dikkat çekti. Bu bölgelerin kurtarılmasına tüm Türkmen güçlerinin katılmasını da elzem olduğunun altını çizdi. Bu bağlamda Telafer halkından acilen bir gücün kurulmasını istedi. Bu güç IŞİD sonrası telaferde huzuru ve güvenliği sağlayacak şekilde görev almalıdırlar. Bu konuda da Merkezi hükümetin ve Uluslararası örgütlerin desteği de önemlidir. Dedi.

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