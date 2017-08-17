Irak Türkmen Kültürü ve Sanatı Ankara Etimesğutta Tanıtıldı

Ankara’nın Etimesgut İlçe Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Uluslararası Anadolu Kültür ve Sanat Festivaline bu yılda 14.sününe Irak Türkmenlerini temsilen Türkmeneli Vakfı Kültür Merkezi katıldı. 12 Ağustos 2017 tarihinde Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, MHP Etimesgut İlçe Başkanı ve E. Devlet Bakanı Reşat Doğru ve diğer protokol tarafından açılışı yapılan Irak Türkmeneli Evi Irak’ta Türk Varlığı resim sergisiyle Türkmen yazarlarının kitapları ve Türkmen yayınları tanıtıldı.

Türkmen gecesinde sahan elan Türkmen Sanatçı Ahmet Benne ve sazcıları okudukları birbirinden güzel Türkmen Türküleri ile binlerce Etimesgut’unu ve protokolü coşturdu. Gecede Irak Türkmenleri adına konulan Dr. Şemsettin Küzeci Irak Türkmen kültür ve sanatına sahip çıkan tanıtımında destek ve teşvik eden Türkiye ve Etimesgut Belediyesine teşekkür etti. Ardından da Türkmeneli Kültür Merkezi adına Belediye Başkanı Enver Demirel’e bir Hizmet Plaket ile Başkanın hanımına Kerkük Kalesinin bakır tablosu Çimnaz Demirci ile Şemsettin Küzeci tarafından takdim edildi. Ayrıca gecede Irak Türkmenlerini yemekleri de tanıtıldı. Kerkük Pilavı ile Dolması tanıtıldı. Belediye Başkanı ile hanımı tarafından beğenildi. Ve Protokolde bulunan tüm yetkililere ikram edildi. Gecede ünlü ses sanatçısı Kıraç Türkmenlerden sonra bir konser verdi. Kıraç’a Türkmen Bayrağı ile Irak Türkmen Havaları kitabı Şemsettin Küzeci tarafından takdim edildi.