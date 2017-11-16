İran-Irak sınırda 7,3’lük deprem

İran-Irak sınırı 7,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

Depremin İran’daki bilançosu ağır oldu. En az 328 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 950’yi aşkın yaralı var. Irak’ta ise 7 kişi yaşamını yitirdi. Bölgede artçı sarsıntılar devam edeken, Kuzey Irak’a ilk yardım Türkiye’den gitti. Deprem sonrası İran’da 3 günlük yas ilan edildi.

İran-Irak sınırındaki 7,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Irak’ın Halepçe kentinin güneybatısı oldu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu, Irak’ın İran sınırına yakın Halepçe kentinin 32 kilometre güneybatısında 7,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 00.33’te meydana gelen artçı 4,8, 01.31’de gerçekleşen artçı 4,6, saat 02,37’deki deprem ise 4, büyüklüğünde ölçüldü.

İran’ın yarı resmi haber ajansı Tesnim’e açıklamalarda bulunan Kermanşah Eyaleti Afet Yönetimi Genel Müdürü Rıza Mahmudi, deprem nedeniyle eyalet genelinde hayatını kaybedenlerin sayısının 328’i aştığını duyurdu.

Mahmudi, depremde yaralanan 3 bin 950 kişinin de eyalet ve civar kentlerdeki hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetti.

İran Afet Yönetimi Başkanı’nın da bölgede olduğunu ifade eden Mahmudi, yaralıların civar kentlere aktarılması için bölgeye uçak ve birçok helikopterin sevk edildiğini söyledi.

İran lideri Ali Hamaney depremde yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımlarken, tüm ordu ve hükümet kurumlarına depremden etkilenenlere yardıma koşması emri verildiğini açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ülkenin tüm imkanlarını depremzedelere yardım için seferber etmesi için, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri’yi görevlendirdiğini söyledi.

Kermanşah eyaleti valiliğinden yapılan açıklamada, deprem nedeniyle eyalette 3 gün yas ilan edildiği duyuruldu.

IRAK’TA 7 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Irak’ı da vuran 7.3’lük depremde 7 kişi yaşamını yitirdi, 255 yaralandı. Irak’ın Süleymaniye kentinin Derbendihan İlçe Kaymakamı Nasih Mela Hasan, yaptığı açıklamada, depremde Derbedihan’da 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Kelar İlçesi Sağlık Müdürlüğü ise 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Süleymaniye İl Sağlık Müdürü Mirhan Muhammed, depremde Süleymaniye’nin Derbendihan ilçesinde ilk belirlemelere göre 50 kişinin yaralandığını kaydetti. Irak’ta 7.3 büyüklüğündeki depremde 7 kişinin öldüğü ve 255 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Depremin ardından Süleymaniye’deki Derbendihan Barajı’na yakın yerleşim alanlarının ivedi şekilde boşatılması istendi.

İran-Irak sınırında meydana gelen 7,3 büyüklüğündeki deprem Türkiye dahil 7 ülkede hissedildi.

KAYNAK: NTV