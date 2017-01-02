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İstanbul Terör Saldırısını Lanetliyoruz

Kerkük Ocak 2, 2017 Haberler Yorum Yazın 18 Görüntülemeler

Ortaköy saldırısıyla ilgili açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım,”Bu saldırı alçakça bir silahlı eylemdir. 39 masum insan hayatını kaybetti.Teröre asla boyun eğmeyeceğiz” dedi. Yıldırım, saldırganın Noel baba kıyafeti ile geldiği iddialarını “Aslı astarı yok” diye yalanlarken, saldırganın kimliği ile ilgili ihtimallerin belirlendiğini ve silahını olay yerinde bıraktığını da ifade etti. 

Başbakan Binali Yıldırım İstanbul’daki terör  saldırısında yaralananları tedavi gördükleri Hastanede ziyaret etti.  Başbakan Yıldırım,  terör saldırısı ile ilgili, Başbakan Yardımcısı  Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,sağlık Bakanı Recep Akdağ, Başbakanlık Müsteşarı Fuat Oktay, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, İstanbul  Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın katılımıyla  Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde düzenlenen toplantının ardından hastanedeki yaralıları ziyaret etti.  Burada, hastane yetkililerinden bilgi alan Yıldırım, daha sonra terör  saldırısında yaralananları ziyaret etti.

39 MASUM İNSAN

Ziyaretin ardından basın mensuplarına  açıklamalarda bulunan Yıldırım, dün akşam, yani 2016’yı 2017’ye bağlayan ilk  saatlerde bir eğlence merkezinde savunmasız, sivil insanlara karşı alçakça bir  silahlı eylem gerçekleştirildiğini ifade etti.   Maalesef bu olayda Türk ve yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 39  masum, savunmasız insanın hayatını kaybettiğini aktaran Yıldırım, saldırıda 60’ın  üzerinde kişinin de yaralandığını söyledi.Yıldırım, yaralılardan tedavileri tamamlananların da taburcu  edildiğini dile getirerek, “Yaralılardan durumu kritik olanlar var ama fazla  değil. 3-4 yaralımız var bu şekilde. Onun için de hastaneler, doktorlarımız bütün  gayreti gösteriyorlar. Burada da Liv Hospital’da da yaralıları ziyaret ettik,  durumları gayet iyi. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yaralılar  arasında bizim vatandaşlarımız da var, başka ülke vatandaşları da var.” diye  konuştu.

‘BOYUN EĞMEYECEĞİZ’

 Terörün insanlığın ortak derdi olduğuna işaret eden Başbakan Yıldırım,  şunları kaydetti: “Terörle hiçbir yere varılmaz. Terörün amacı birliğimizi,  beraberliğimizi, kardeşliğimizi zedelemek, emellerine ulaşmak için ortam  hazırlamaktır. Türkiye bir süreden beri bölgede, hem bölücü terör örgütüne karşı,  hem FETÖ terör örgütüne karşı, hem de Suriye ve Irak’taki otorite boşluğundan  kaynaklı DEAŞ terör örgütüne karşı amansız bir mücadele veriyor. Bunun tabii bir  karşılığının olacağını biliyoruz ama teröre asla ve asla boyun eğmeyeceğiz. Şu  bilinmeli ki bugün burada olan bu terör, dünyanın bir başka ülkesinde yarın  olabilir. Bunun hiçbir garantisi yok. Dolayısıyla hiçbir ülke, bu terör  olaylarından güvende değildir, ‘Bizde terör olmaz’ diyemez. Daha birkaç gün önce  Almanya’da oldu. Evvelsi gün Irak’ta oldu. Daha önceki zamanlarda muhtelif  ülkelerde oldu, oluyor. O yüzden bizim söylediğimiz bir şey var; terörün kutsalı  olmaz, dini olmaz. Terör her yerde terördür. Terörle mücadelede çifte standart,  terör mücadelesini başarıya ulaştırmaz, zafiyet oluşturur.

 Türkiye’nin Rusya ile birlikte Suriye’de önemli bir inisiyatif alması  ve Suriye’de uzun süren savaşı sona erdirme yönündeki adımları ve bunun daha  sonra Birleşmiş Milletler tarafından tüm dünyaya şamil olarak kabul edilmesi,  bölgede terörle mücadelede ciddi bir başarı anlamına geliyor. Bundan sonra bu ve  buna benzer olaylarla bütün ülkeler karşılaşabilir, Türkiye’de de olabilir. Ama  milletime, vatandaşlarıma ben şunu söylüyorum, terör bizi yıldıramaz, bizim  kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi bozamaz. Terör bizi korkutamaz, biz  terörü korkuturuz. Üzerine gitmeye amansız bir şekilde devam edeceğiz. Burada en  büyük güvencemiz milletimizin bu kararlılık karşısında gösterdiği dayanışma  ruhudur, kardeşlik ruhudur. Bu devam ettiği müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz  hiçbir sorunumuz yoktur.”

   Başbakan Yıldırım, saldırıda hayatını kaybeden yabancıların ve Türk  vatandaşlarının yakınlarına baş sağlığı dileyerek, “2017’de inşallah terörle  mücadele konusu başta olmak üzere ülkemiz için, bölgemiz için, var gücümüzle daha  fazla çalışacağımızı da vatandaşlarımıza ifade etmek isterim.” diye konuştu.

  NOEL BABA KIYAFETİ YALAN

 Yıldırım, saldırganın Noel baba kıyafeti giydiği iddialarının  sorulması üzerine de şu değerlendirmede bulundu: “Bunların hepsi tevatür. Bazı yerlerde kulağıma geliyor; terörist Noel  baba kılığına girmiş gelmiş ve bu olayları yapmış… Aslı astarı yok. Bildiğimiz  silahlı bir terörist. Silahını çekerek kapıdaki korumaları ve bir polisimizi  şehit ediyor ve ondan sonra da içeri girip rastgele her tarafa kurşun yağdırmak  suretiyle bu kadar insanımızın ölümünü gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bunun  dışındaki değerlendirmeler gerçeği yansıtmıyor. Daha sonra silahı da olay yerinde  bırakıp kargaşadan yaralanarak olay yerinden uzaklaşıyor ama polis, emniyet  teşkilatımız, meselenin üzerindedir. Bütün ihtimaller değerlendiriyor, çalışmalar  büyük bir titizlikle sürdürülüyor.”

TERÖRİSTİN KİMLİĞİ İLE İLGİLİ  İHTİMALLER ŞEKİLLENİYOR

Saldırganın kimliğine ilişkin bir soru üzerine de Yıldırım, “Bununla  ilgili ihtimaller şekillenmeye başladı polis, emniyet, istihbarat birimleri yoğun  bir koordinasyon içerisinde bu çalışmayı yürütüyorlar. Gelişmeler, daha sonra  kamuoyuna, vatandaşımızın bilgisine aktarılacak.” dedi.

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