ITC Başkanı Erşat Salih’den Önemli Açıklama

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşad Salihi, Türkmenlerin bulunduğu coğrafyanın diğer milletlerin bulunduğu coğrafyadan çok daha fazla tehlike altında bulunduğunu belirterek, kendilerine sahip çıkılmamasının sebebinin de Türkmen coğrafyası üzerinde oyun oynanmak istenmesi olduğunu söyledi.

Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezinin (ORSAM) düzenlediği “Musul Operasyonu, Irak’ın Geleceği ve Türkmenler” başlıklı konferansta konuşan Salihi, Halep’te sivil halka yönelik saldırılara ilişkin yaptığı değerlendirmede, bölgede yaşanan katliamların bütün insanlığa karşı işlendiğini belirtti. Salihi, tahliye kararının uygulanıp uygulanmaması noktasındaki soru işaretlerine dikkati çekerek, son gelen haberlere göre ateşkesin feshedildiğini ve yaralıların bile öldürüldüğünü anlattı.

Türkiye’nin Halep’te saldırıların durdurulması için diplomasi yolunu kullanmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Salihi, “Bu sadece Arapların, Türkiye’nin ve Batılı ülkelerinin değil bütün dünyanın insanlığa karşı sorumluluğudur.” değerlendirmesinde bulundu.

Salihi, Halep’te yaşanan dramın son bulması için ülkeler arasındaki siyasi ihtilaflara rağmen ortak insiyatif alınması çağrısında bulunarak, herkesin insanlığa karşı gerçekleştirilen katliamın karşısında durması gerektiğinin altını çizdi.

– Musul’u kurtarma operasyonu

Musul’un 2014’te DEAŞ’ın kontrolüne geçtiğini ve bunun acısını hala yaşadıklarını söyleyen Salihi, “Musul’da 60-70 bin civarında asker ve peşmerge gücü vardı fakat Musul nasıl o kadar kolay şekilde terk edildi, bunun arkasında hangi haritaları oluşturma planı vardı, kimler fırsat verdi de DEAŞ bu coğrafyaya sahip oldu? Biz bunun arkasında neler olduğunu bugün görüyoruz.” diye konuştu.

Salihi, Telafer’de hem Sünni ve hem de Şii Türkmenlerin bulunduğunu fakat parti olarak hiçbir zaman Sünni ya da Şii kimliğini öne çıkarmadıklarını, kendilerine oy verenlerin de milli kimliği göz önünde bulundurarak oy kullandığını kaydetti.

DEAŞ’ın Telafer’in kontrolünü ele geçirdikten sonra Türkmenleri hedef aldığını anlatan Salihi, Türkmenler arasında hiçbir zaman Sünni ve Şii ayrılıkları olmamasına rağmen, Şii Türkmenlerin DEAŞ yüzünden bulundukları toprakları terk etmeleriyle birlikte çeşitli ayrılıkların ortaya çıktığını kaydetti.

Salihi, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile Türkmenler arasında yakın zamanda gerçekleştirilen bir toplantıda, İbadi’nin Irak ordusunun Telafer’in içine gireceği şeklinde açıklamada bulunduğunu aktardı.

– “Türkmen coğrafyası üzerine oyun oynanıyor”

Salihi, Türkmenlerin tek başına bir güç olarak gösterilmesini Bağdat yönetimi ve Kürtlerin istemediğini belirterek, kendilerine ait bir Türkmen gücü kurulmasına müsaade edilmediğini sadece Irak ya da peşmerge güçleri içerisinde bulunmalarına izin verildiğini söyledi.

Türkmenlerin bulunduğu coğrafyanın diğer milletlerin bulunduğu coğrafyadan daha fazla tehlike altında olduğunu kaydeden Salihi, merkezi hükümet ve uluslararası tarafların kendilerine sahip çıkmamasını da “Türkmen coğrafyası üzerine oyun oynanmak istenmesi” şeklinde yorumladı.