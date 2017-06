ITC Başkanı Erşat Salihi Bahçeli ile Görüştü

ITC/Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Erşet Salihi,Ankara’daki temasları sırasında Milliyetçi Harekat Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Bahçeli- Salihi ziyaretinde, Irak’ta Türkmenlerin durumu ve bölgede yaşan son gelişmeleri ele alındı. Salihi, DEAŞ sonrası Irak’ın önemli bir dönemden geçeceğini ve halkın önünde çok sayıda zorlukların çıkacağını belirterek, Irak’ta ve Suriye’de olan Türkmenler Irak’ın toprak bütünlüğünden yana olduklarını ve başkalarının bölücülüğe ve parçalanmaya önerdikleri projeleri de reddettiklerini ifade etti.

Milliyetçi Harekat Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise, Türkmenlerin durumunu yakından takip ettiğini ve her zaman her yerde Türkmenlerin yanında olduğunu ve desteklediklerini söylerken, Türkmenlerin maruz kaldıkları olaylar karşısında üzüntüsünü de açıkladı. Bahçeli, Irak Türkmen Cephesi her zaman Türkmenlerin haklarını savunduğunu ve siyasi arenada kendini ispat ederek başarılı olduğunu kaydetti.

Bağdat’ta gerçekleşen Türkmen Konferansı,Türkmen evini birleştirdiğini ve güç verdiğini de söyledi. Evlerinden edinmişlerin bir an önce evlerine dönmelerini temenni ederken,Irak’ın toprak bütünlüğünü savunduklarını ve Irak’a karşı her hangi bir tehdit bölgede sorun ve endişe yaratacağını dedi.