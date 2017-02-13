ITC Başkanı Salihi: Milli uzlaşı konusu sadece Sünni ve ya Şiilere mahsus değildir

Kerkük Milletvekili ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salihi Irak’taki son gelişmeler ile ilgili şunları açıkladı:

Iraklıları ilgilendiren Milli uzlaşı konusu sadece Sünni ve ya Şiilere mahsus değildir. Uzlaşı,tüm Iraklıların sorunlarını çözecek siyasi görüşün bir stratejik ürünüdür. Bunlar, siyasi ve ya protokol görüşme ile gerçekleşmeyecektir.

Biz, Türkmenlerin sorunlarını gerek Kamu atamalarında yaşanan asimilasyon, gerek Türkmenlerin arazilerinin el konulması ve sahiplerine iade edilmemesi,gerek valiliklere verilen yetkilerde Türkmenlerin devlet dairelerinde atamaların yapılmaması ve Türkmenlere karşı yaşanan diğer haksızlıklar konusunda, çözülecek şekilde Bağdat’ta merkezi Hükmet ile bu projeyi ele alacağız.

Diğer konuysa, DAIŞ sonrası Federal Kürt Hükumeti ile uzlaşı. Bağdat ile Federal Kürt Bölgesi ile olan sorun çözülmemektedir. Çözülmeyen bu sorun birden fazla yaşayan milletler ve siyasi anlaşılmamazlığı yaşayan bölgeleri ilgilendiriyor. Zira Diyale, Tuz, Kerkük, Musul, Telafer, Kifri, Erbil ve Hanekin gibi bölgelerde daima anlaşmamazlık yaşanmıştır.Bizde siyasi uzlaşının çözümünde olmalıyız. Kerkük’te ve Tuzhurmatu’da enerji ve petrol bölgelerinin kontrolünü ele geçirme çatışması ile toprak kontrolünü ele geçirme çatışması,keza Güvenliğe kontrol etmek, Devlat kamu dairelerinde parti yandaşların atanması, yatırımlarda meçhul şirketlerle ortaya çıkan çıkar çatışması,bölgelerin kimliği ile ilgili yaşanan çatışma konuların tümünü, herkes tarafından gerçek bir görüşle bakmalıyız ve hiç çekinmeden merkezi hükumete söylemeliyiz,siz Türkmenler hakkında çok haksızlık yaptınız ve Türkmenlerin meşru hakkını iade etmediniz ve vermediniz.

Ayrıca Kürt bölgelerindeki kardeş Kürt Partilerle de, çekinmeden konuşmalıyız. Yıllar geçti Türkmenlerin meşru haklarını vermediniz. İl Meclisi, İlçe Meclisi,Genel Müdürlükler, diğer başka şeyler gibi konular. Ayrıca 2003 yılından beri yaşanan sorunların çözümü için mutlaka Irak Anayasasının değiştirilmesi gerekmektedir…

Irak Türkmen Cephesi

Araştırma ve Planlama Ofisi