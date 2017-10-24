Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Salihi, Irak ordusunun Kerkük’ü kurtarmasından sonra Kerkük’ün bir Türkmen valiye ihtiyacı olduğunu belirtti. Salihi Irak hükumetinden Kerkük valisinin bu kez Türkmen olması için resmi talepte bulundu. Türkmen Yüksek Koordinasyon Kurulu, Kerkük valiliği Türkmenlerin hakkıdır. Dedi. Diğer görevleri müzakere etmeye hazır olduğunu bildirdi.
Erşat Salihi ayrıca Altınköprü’nün Irak ordusu tarafından Peşmerge’den kurtarılmasına da değindi. Salihi, a Saddam rejimi tarafından Altınköprü nahiyesinde 28 Mart 1991 tarihinde 100’den fazla Türkmen kardeşimizi infaz etmiştir. Düne kadar benzer saldırılar IKBY tarafından Türkmenlere uygulandı. Bugün Allahaşükür Irak Ordusu bu zulmü bitirdi. Dedi. Irak ordusu geçtiğimiz haftadan beri Kerkük, Tuzhurmatu, Kıfri, Karatepe ve Altunköprü gibi birçok Türkmen yerleşimini Peşmerge elinden aldı. Irak ordusunun Türkiye sınırına doğru ilerlediği belirtiliyor.
- ITC Başkanı Salihi’den Kerkük Valisi Türkmen Olsun - Ekim 24, 2017
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ECDADIMIZ, MİSAK-I MİLLİ’Yİ KERKÜK’E KADAR ÇİZDİ - Ekim 18, 2017
- Anadolu Basınını Öksüz Bırakan Prof. Dr. İsa Kayacan Anıldı - Ekim 16, 2017
- Kerkük’te “askeri müdahale” gerilimi - Ekim 13, 2017
- Kuzey Irak’dan Bağdat’a “havaalanları” çağrısı - Ekim 12, 2017
- Operasyon iddiası Peşmerge’ye yol kapattırdı - Ekim 12, 2017
- Türkiye’den ABD’nin YPG’ye sağladığı desteğe ilişkin bir açıklama… - Ekim 12, 2017
- Araştırmacı-Gazeteci, Şair ve Yazar Prof. Dr. İsa Kayacan’ı Anıyoruz - Ekim 11, 2017
- Irak, Kürt bölgesini bypass edecek petrol boru hattını onarıyor - Ekim 10, 2017
- Bahçeli: ABD’nin yanlıştan dönmesi temennimdir - Ekim 10, 2017