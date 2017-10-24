ITC Başkanı Salihi’den Kerkük Valisi Türkmen Olsun

Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Salihi, Irak ordusunun Kerkük’ü kurtarmasından sonra Kerkük’ün bir Türkmen valiye ihtiyacı olduğunu belirtti. Salihi Irak hükumetinden Kerkük valisinin bu kez Türkmen olması için resmi talepte bulundu. Türkmen Yüksek Koordinasyon Kurulu, Kerkük valiliği Türkmenlerin hakkıdır. Dedi. Diğer görevleri müzakere etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Erşat Salihi ayrıca Altınköprü’nün Irak ordusu tarafından Peşmerge’den kurtarılmasına da değindi. Salihi, a Saddam rejimi tarafından Altınköprü nahiyesinde 28 Mart 1991 tarihinde 100’den fazla Türkmen kardeşimizi infaz etmiştir. Düne kadar benzer saldırılar IKBY tarafından Türkmenlere uygulandı. Bugün Allahaşükür Irak Ordusu bu zulmü bitirdi. Dedi. Irak ordusu geçtiğimiz haftadan beri Kerkük, Tuzhurmatu, Kıfri, Karatepe ve Altunköprü gibi birçok Türkmen yerleşimini Peşmerge elinden aldı. Irak ordusunun Türkiye sınırına doğru ilerlediği belirtiliyor.