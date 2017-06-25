ITC; Kürtler Kerkük’te Türkmenleri Bölmek İstiyor

Kürt partilerine yakın çevreler,Türkmenleri hedef alarak bölmek istemektedirler..

2003 yılından beri Türkmenlerin,bölücülüğe karşı olduğu için ,organize bir şekilde,kimliğini yok edilmeye ve gayri meşru yollardan güçünü, irade direnişini kırmakla ve insanyetle bağdaşmayan yollardan süikast,kaçırılma, ekonomi baskısı,Türkmen Devlet memuruna baskıyla ve Kamuda temsilini azaltmakla hedef alınmaktadırlar ve bu saldırıların bugüne kadar da devam etmektedir.

Son günlerde yaşanan bazı organize olaylar eski olaylardan daha da tehlike arz etmektedir. Malumunuz,bazı Kürt Partilerine yakın çevreler,bazı olaylar ve güvenlik ihlaller yaparak ”ÇAMUR AT TUTMASA DA İZİ KALSIN MANTIĞIYLA” olayların soruşturması sonuçlanmadan basında ve sosyal paylaşım sitelerinde ifadeleri,resimleri , videolar Türkmen siyasi liderlerin açıklamalarını montajlayarak yayınlamaları,çok ucuz, basit düzmecelere ve yalan yollarlar ile Türkmenleri hedef göstererek, Türkmenlerin kaçırılma olaylarında ilişkilerinin olduğunu göstermekle, Türkmenler arasında fitne ve bölücülük yaratmak istemektedir. Bu olayları açıkça insan haklarına aykırı olduğu gibi,bu çevrelere karanlık odalarda yaptığınız bu yalan komplolar karşısında şunları söylemekteyiz.

”2003 yılından beri yaptığınız komploların nasıl hedefine varmadığı gibi bugünde hedefine varmayacağını bildirmekteyiz. Türkmen halkı,kim dost kim düşman kim halkın parasıyla gayri meşru komplolar kurmakta olduğunu iyi bilmektedir.Türkmenler,bu bu tür baskıların amacı Türkmenleri yığdırmak olduğu iyi bilmektedir. Irak’ın bölünmesine, Kerkük’te meydana gelen Demografik değişimler asla izin vermeyeceklerdir. Halkımızın,bu tür komplolara kulak vermeyeceğini ve başarılı olmasına da geçit vermeyeceğini de inancımız sonsuzdur”. Bu çevrelere, Irak Türkmen Cephesi, Türkmen halkına ve yetkililerimize basın ve medyada yalanlar düzenleyerek insan haklarına aykırı olduğunu belirterek yasal yollardan cevap vermekle hakkına sahiptir.

ITC YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ…