ITC’den “Bakanlık talebi yineleme” çağrısı

KERKÜK (AA) – Irak Türkmen Cephesi (ITC) Genel Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşet Salihi, “Başbakan Haydar el-İbadi başkanlığındaki Bakanlar Kuruluna, Türkmenlerin hak ve hukukunu savunabilen ve bizim referansımızla bir Türkmen ismin bakan olması talebimizi yineliyoruz” dedi.

Kerkük kentindeki Şehit İbrahim İsmail Kongre Salonu’nda sivil toplum örgüt başkanları ve il teşkilat sorumluları ile bir araya gelen Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükumet kabinesinde boş olan 5 bakanlıktan biri olan Ticaret ve Sanayi Bakanlığına atama yapılması konusunda “Başbakan Haydar el-İbadi başkanlığındaki Bakanlar Kuruluna, Türkmenlerin hak ve hukukunu savunabilen ve bizim referansımızla bir Türkmen ismin bakan olması talebimizi yineliyoruz” ifadelerini kullandı.

Başbakan İbadi’nin, kendilerinden izin almadan Sanayi Bakanlığına üyesi olduğu Şii Dava Partisi üyesi “sözde Türkmen aday” getirmesine asla müsaade etmeyeceklerini daha önce kendisine ilettiklerini söyleyen Salihi, “ITC, Türkmenlerin Irak’taki en büyük seçmen kitlesine sahip olan partidir. Ne yazık ki Bağdat hükumeti, bu büyük siyasi partiyi siyasi sahada pasifize etmek istedi. Bu tutumları ile ITC’yi siyasi karar merkezinden uzaklaştırmayı planlarken, Türkmen halkının haklarını yok sayıyorlar. Buna biz asla müsaade etmeyeceğiz.” diye konuştu.

– “Türkmenleri siyasi karar merkezinden uzaklaştırmak istiyorlar”

Ülkedeki siyasi ortamda Türkmenlerin bulunmasından rahatsızlık duyanların olduğunu belirten Salihi, şunları kaydetti:

“Ne yazık ki merkezi hükümet, Türkmen halkının hakları konusunda ITC’yi muhatap almıyor. Hükumet Türkmen halkının sıkıntıları konusunda bilgisiz kalmış durumda. Ülkedeki tüm kararların alındığı siyasi karar merkezinde Türkmenlerin bulunmasından rahatsız olan taraflar var. Bizim, ülke ve özellikle Türkmen toplumu için alınacak kararlarda söz sahibi olmamızı istemiyorlar.”

– “Türkmenler için 2017 çalışma yılıdır”

Türkmenler bu yılı ciddi siyasi çalışma yılı ilan ettiklerini ifade eden Salihi, ”Binlerce iç göçmenlerimiz var. Musul, Telafer, Tuzhurmatu ve Yengice’ye yüz binlerce insanımızın geri dönmelerini sağlamak için ciddi planlar hazırlamaktayız. Terör örgütü DEAŞ sonrası köylerimizin imarı ve yeniden kalkındırılması artık Türkmen halkı için hayati bir meseledir.” şeklinde konuştu.

Irak’ta haklarındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa etmeleri ya da Meclis tarafından görevden alınmaları nedeniyle Savunma, İçişleri, Maliye, Ticaret ve Sanayi bakanlıkları aylardır boş bulunuyor. Maliye Bakanlığına ise İbadi vekalet ediyor. İbadi’nin özellikle Maliye Bakanlığına vekalet etme nedeni olarak, “uzun yıllar Meclisteki Ekonomi Komitesi’ne başkanlık etmesi sebebiyle, dünya petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte ülkenin boğuştuğu ekonomik krize yeni politikalar geliştirme konusunda gereken deneyim ve birikime sahip olması” gösteriliyor.

İbadi 17 Ağustos 2015’te aldığı kararla 33 olan bakanlık sayısını 22’ye düşürmüştü. Lağvedilen bakanlıklar arasında İran’a yakın Şii Bedir Grubu’nun üyesi ve Türkmen Muhammed Mehdi Beyati’nin yürüttüğü İnsan Hakları Bakanlığı da bulunuyordu.