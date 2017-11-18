K.Irak Referandumu, Kerkük ve Türkmenler KONTV’de anlatıldı

Merkez yayını Konya şehrinde bulunan KonTV Ankara stüdyolarında Gazeteci Çetin Altan tarafından hazırlanana ve sunulan “Ankara Konuşuyor” programına Kerküklü gazeteci yazar Dr. Şemsettin Küzeci konuk oldu. K. Irak Bağımsızlık Referandumu, Kerkük ve Türkmenlerin son durumu masaya yatıran program yaklaşık 50 dak. Sürdü. Küzeci, Irak Anayasasının 140. Maddesinin aşamalarını ve Referandum süreci ile Barzani’nin başkanlık dönemine ait sıkıntıları dile getirdi. Kerkük ve Türkmenlerin durumu ile Irak’ta tartışmalı bölgeler; Kerkük, Musul ve Diyale hakkında da önemli bilgiler verdi. Kerkük’ün demografik yapısının nasıl değiştirildiğini ve Saddam döneminde Kerkük’ün Araplaştırma politikaları, 2003 sonrası ise Kürtleştime politikalarına değindi.