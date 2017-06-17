Kerkük-Türkmen Kültür Parkı Teşekkürü
Muratpaşa Belediyesi tarafından bir süre önce açılışı yapılan Kerkük-Türkmen Kültür Parkı için, Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Bacalan başkanlığında Başkan Yardımcısı Sabahattin Özbek, Dernek Genel Sekreteri Mustafa Avcı, Irak Türkmen Gazeteciler Cemiyeti Dış İlişkiler Sorumlusu Kürşat Çavuşoğlu ve Türkmen İzcilik Federasyonu Genel Başkanı Kazım Esvet Kerküklü’den oluşan heyet, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a teşekkür ziyaretinde bulundu.
Dernek Başkanı Bacalan, ziyarette Başkan Uysal’a hizmete açılan Kerkük-Türkmen Kültür Parkı nedeniyle teşekkür etti. Antalya’da, açılan parkla Irak Türkmenlerinin sesi olduğu için Başkan Uysal’ı kutladı.
Türkmenler‘in yaşadıkları sıkıntıları yakından takip ettiğini belirten Ümit Uysal, nazik ziyaretlerinden ötürü Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği’nden oluşan heyete teşekkür etti, okullarında başarılı olan Türkmen öğrencileri Antalya’da bir hafta süreyle misafir edeceğini ve Antalya’nın tarihi ve doğal güzelliklerini ve birçok yeri gezme imkanı sağlayacaklarını söyledi.
Yönetim Kurulu üyeleri ziyaretin anısına Başkan Uysal’a Kerkük kalesi tablosu, Türkmeneli bayrağı ve “Irak’a Özgürlük Operasyonu ve Kerkük” adlı kitabı hediye etti.
Heyet, daha sonra Muratpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Emin Sözen’enezaket ziyaretinde bulundu.
Irak Türklerine desteğini hiçbir zaman esirgemeyen ve her zaman destek olmaya devam eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a teşekkürü bir borç biliriz.
Irak Türkmen Gazeteciler Cemiyeti Dış İlişkiler Sorumlusu
Kürşat Çavuşoğlu
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