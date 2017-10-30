Kerküklü Gazeteci Şemsettin Küzeci K. Irak Referandumu ve Kerkük’ü anlattı

Kerkük Özel/Rize: Anadolu Yayıncılar Derneği ile Karadeniz Haber Ajansı Derneği’nin ortaklaşa düzenledikleri “Uluslararası Karadeniz Kültür Turizm ve Medya Şurası” 21 Ekim 2017 tarihinde T.C. Başbakanlık Tanıtma Fonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çay TV ve Torlak Turizm’in katkılarıyla Rize’de gerçekleşti. Türkiye İngiltere, Rusya, Azerbaycan, Irak-Kerkük, Kırgızistan, Kırım, Kazakistan, Ürdün, Katar, Libya, Tunus, Cezayir, Fas, Bosna Hersek, Kosova, Ukrayna, Arnavutluk, Moldova, Makedonya, Tataristan ve Sırbistan’dan, toplam 22 Ülkeden 41 Yabancı Gazetecinin katılımıyla gerçekleşen Şura Rize Babillon Otelde üç oturumla yapıldı. Yaklaşık 200 civarında yerli ve yabancı gazetecinin katıldığı açılışında Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Sekreteri Çetin Altan, Karadeniz Haber Ajansı Derneği Başkanı Hasan Yavuz Bakir, Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ve Rize e. Milletvekili Ali Bayramoğlu yaptı. Protokol konuşmalarında AKP Genel Başkan Yrd. Hayati Yazıcı, Rize Valisi, Rize Milletvekili Hikmet Ayar yaptı. Konuşmacılar; Rize’nin böyle bir organizasyona ev sahipliği yapması şehrin turizmine ve tanıtımına katkı sağlayacağına vurgu yapıldı.

Şura’nın üçüncü oturumuna katılan Kerkük gazetesi Türkiye temsilcisi Dr. Şemsettin Küzeci, K. Irak referandumu, Kerkük ve Barzani’nin tutumunu masaya yatırdı. Küzeci konuşmasında; Irak Anayasasının 140. Maddesini anlattı. Normallaştırma, Sayım ve Referandumdan oluşan madde, ilk aşaması Normallaştırma yapılmayınca sayım ve referandumda yapılmadı 31 Aralık 2007 tarihinde 140ç madde diye bir şey kalmadı. Barzani 140. Maddeye tutularak kendisinin meşrutiyetini gerçekleştirmeye çalışıyor. Dedi. Ayrıca Barzani’nin bağımsızlık Referandumu Irak anayasasının 1, 43 ve 119. Maddelere aykırı olduğunu dile getirdi. Kerkük’ün demografik yapısının Kürt gruplarca 2003 te değiştirildiğini de söyleyen Küzeci, Kerkük’ün gerçek nüfusu 2003 öncesi 839.000 olarak saptanmıştır. Şimdi ise 1.600.000 olarak tespit edildi. Ancak 16 Ekim 2017 tarihinden sonra 400.000 Kürt Kerkük’ü terk ederek nüfus dengesi biraz düzeltilmiştir. Sözlerine ekledi. Yine Küzeci konuşmasında Kerkük Vilayet Meclisinin haksız yere Kürtler tarafından çoğunluğu elde etmişler dedi. Yeniden seçim yapılmasına dikkat çekti. Tartışmalı bölge olarak sayılan Kerkük’e merkezi hükümete bağlı özel bir statüye kavuşması ve %32 eşit temsil hakkının uygulanması tarafları rahatlar ve bölgeye istikrar getireceğinin altını çizdi. Türkiye’nin 5 Haziran 1926 Ankara Antlaşması gereği Irak bölünürse Kerkük-Musul üzerinde Türkiye hak iddia edebileceğini de öne sürdü.