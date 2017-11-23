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Türkmen Tuzhurmatu’da Büyük Patlama

Kerkük Kasım 21, 2017 Haberler Yorum Yazın 67 Görüntülemeler

Kerkük şehrine 70. km. uzaklıkta olan Tuzhurmatu İlçesinde bir pazar yerinde meydana gelen patlamada en az 10 kişinin hayatını kaybetti.  100 kişin de yaralandığı belirtildi. 16 Ekim sonra Kürt grupları ile birlikte PKK terörü örgütü de bölgede faaliyet göstererek Türkmen ve Haşit Şabi ile çatışmaya girmişlerdir.

 

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