Kuzey Irak’dan Bağdat’a “havaalanları” çağrısı…

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, havaalanları, gümrük kapıları ve bankalarla ilgili anlaşmazlığın çözümü için Bağdat’la görüşmek istediğini duyurdu.

Irak merkezi hükümeti, 25 Eylül bağımsızlık referandumunun ardından Bölgesel Yönetimi’ni yalnız bırakmak için çeşitli önlemler almıştı.

Konuyla ilgili Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden bir başka açıklama daha geldi.

Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Irak güçleriyle İran’ın eğittiği Iraklı milislerin Kerkük bölgesine büyük bir saldırı hazırlığı içinde olduğunu iddia etti.

İddia Irak ordu sözcüsü tarafından yalanlandı.