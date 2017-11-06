“Peşmerge, DEAŞ bahanesiyle boşalttığı köyleri tahrip etti”

Irak’ın Kerkük kentine bağlı bazı Sünni Arap köyleri, terör örgütü DEAŞ saldırıları gerekçesiyle Peşmerge tarafından boşaltıldıktan sonra tahrip edilirken, köylüler Irak merkezi hükümetine bağlı güçlerin bölgeyi kontrolünün ardından artık evlerine dönebilmek istiyor.
Kerkük’ün kuzeybatısında yer alan onlarca Sünni Arap köyü, DEAŞ’la mücadele bahanesiyle Peşmergeler tarafından tahliye edildi.
Altyapısı tahrip edilen Kuşkaya, Kutan, Harabarut, İsmailava, Sıhara, Kuvaza, Nasır, Hayfa, Albubedir ve Meyselun köylerinin büyük zarara uğradığı ve buralarda hiçbir yaşam olanağının kalmadığı belirtiliyor.
– “Korkutarak köyden çıkardılar”
Yaklaşık bir yıl önce Peşmerge tarafından evlerinden edilerek Kerkük’e sığındıklarını dile getiren Kutan köyü sakini Fattuma Eyhem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ”Bir yıl önce Peşmerge güçleri bizleri korkutarak zorla köylerimizden çıkardı ve bir daha geri dönmemize izin vermediler. Ne yazık ki köyün tüm altyapısı tahrip edilmiş, sular akmıyor ve elektrikler de kesik.” şeklinde konuştu.
Kuşkaya Köyü sakini Halaf Muzhır da ”DEAŞ ile Peşmerge arasında çıkan çatışmalar bahanesiyle 10’a yakın köyümüz Peşmerge tarafından tahrip edildi ve kullanılamaz hale geldi. Bunlar Kuşkaya, Kutan, Harabarut, İsmailava, Sıhara, Kuvaza, Nasır, Hayfa, Albubedir ve Meyselun köyleri.” ifadesini kullandı.
Köylerine geri dönmeleri için devletin desteğine ihtiyaçları olduğuna vurgu yapan Kutan köyü sakini Fehmi Sadavi, “Irak merkezi hükümetine bağlı güçlerin bölgemizi kontrol etmesinin ardından evimize geri dönmemizin engellenmesi için hiçbir gerekçe kalmadı. Çatışmalardan ve bombalardan dolayı köylerimizde hiçbir ev kullanır halde değil.” dedi.
Hükümete çağrı yapan Sadavi, “Sığınmacı olarak yaşamaktan yorulduk.” yorumunu yaptı.
ANADOLU AJANS
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