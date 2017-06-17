Ramazan Etkinlikleri’nde Kerkük Rüzgarı Esti

Antalya Büyükşehir Belediyesi “Geleneksel Ramazan Etkinlikleri” kapsamında düzenlenen Kerkük Gönül Gecesi, Antalyalılara duygu dolu anlar yaşattı.Düzenlenen Kerkük Gönül Gecesi gönülleri mest etti. Karaalioğlu Parkı’nı dolduran Antalyalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Gecede, Geleneksel Türkmen kıyafetleriyle sahneye çıkan Kerkük İlahi Grubu birbirinden güzel ilahi ve gazeller seslendirdi. Kerkük İlahi Grubu’nun sergilediği performansı hayranlıkla dinleyen Antalyalılar, program sonunda grubu dakikalarca alkışladı.

Düzenlenen Kerkük Gönül Gecesi’ne Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneğinin üyeleri aileleri ve Irak Türkmenlerinin gönül dostları ile birlikte katıldı.

Kürşat Çavuşoğlu

Irak Türkmen Gazeteciler Cemiyeti Dış İlişkiler Sorumlusu