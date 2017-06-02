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Şirnak Uludere İlçesinde13 Şehit

Kerkük Haziran 1, 2017 Haberler Yorum Yazın 39 Görüntülemeler

Şırnak’ın Uludere ilçesinde askeri helikopter kalkıştan kısa bir süre sonra yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kazada 13 asker şehit oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kazayla ilgili açıklaması: 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü, Şırnak/Şenoba Tugay Komutanlığından kalkış yapan ve içinde 13 personelimizin bulunduğu AS 532 COUGAR tipi bir helikopter, kalkışından kısa bir süre sonra, ilk alınan bilgilere göre, yüksek gerilim hatlarına takılması sonucunda saat 20.55 sularında kaza kırıma uğramıştır. Olayla ilgili inceleme devam etmektedir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızın şehit olduğu bilgisi alınmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

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