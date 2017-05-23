Tarihi ve Değerli Bir Eser: “BALKANLARDA DİZELERİN İZİNDE”

23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı kutlama kurulunun desteğiyle Kosova Türk Yazarlar Derneği yayınlarından gün yüzünü gören “Balkanlarda Dizelerin İzinde” isimli, Zeynel Beksaç ve Dr. Taner Güçlütürk ortak imzasını taşıyan Kosova Türk Yazarlar Derneği etkinlikler almanağının tanıtımı gerçekleştirildi. İlk defa yayınlanan 170 sayfalık almanak, KTYD Onursal Başkanı İskender Muzbeg, KTYD Eşbaşkanı Enver Baki, KTYD Sekreteri İrem Kasap’ın değerlendirmesi, dil redaktörlüğü Canan Özer ve mizanpajı Eren Beksaç’a ait çalışma, derneğin 2015 – 2017 yılları arasında Balkanlar çapında Türk edebiyatına damgasını vuran değerli etkinliklerini kapsıyor.

Tanıtımda konuşma yapan Kosova Kamu Bakanı ve 23 Nisan Kosova Türkleri Milli Bayramı kutlama kurulu başkanı Mahir Yağcılar, bu ve buna benzeri etkinliklerle başlıca amaçlarının Kosova Türk kültürü ve sanatının değerli eserlerini yarınlara taşımak ve onları desteklemek olduğunu vurguladı.

Ardından sözü alan Kosova Türk Yazarlar Derneği Başkanı Zeynel Beksaç, “Elinizdeki bu almanak Kosova Türk Yazarlar Derneği’nin, öncelikle birçok derneğimizle birlikte son üç yıldır düzenlediğimiz etkinliklere ayna tutmak amacıyla hazırlanmıştır. Yarınlara bir belge bırakabilmek için, bu topraklarda Türkçe’ye, Türk edebiyatına verilen çabanın gelecek kuşaklarca örnek alınabilmesi içindir… Evet; barış, kardeşlik, dostluk diyerek yollara koyulduk. Savaşlara inat, dünyanın neresinde olursa olsun zulümlere, ölümlere sesimizi yükselttik. İnsancıl yüreklerin hala çarptığına inanarak, insanlık hala ölmedi diyenlerin yanı başlarında durarak, karanlıkların aydınlatılması için, minnacık da olsa meşalelerimizi yakarak… Yola koyulduk, şiirin yeni duraklarına varmak için. Rumeli’de Yeni kalem erlerini ortaya çıkarmak için. Araya sınırlar girse de, yeniden ve yeniden kucaklaşabilmeyi, bu topraklarda gelişen Türk edebiyatına ivme kazandırmayı, küller altında kalan közü yeniden alevlendirmek için şiir yağmurlarına şemsiyelerimizi açtık…” dedi.

Prizren, Priştine, Vıçıtırın, Mitroviça, İpek, Gilan, Doburçan, Mamuşa, Üsküp, Kalkandelen, Gostivar, Tiran, Ohri, Resne’de şiirin gür sesini yankılattıklarını ifade eden Beksaç, “Bir Çanakkale ruhuyla el ele verdik. Şehitlerimizi saygıyla, minnetle anarak. Özgürlük için, barış için, insancıl yarınlar adına toprağa düşmüş dünyanın neresinde olursa olsun şehitlerin ruhları şad olsun diyerek yola düştük. Yüce Atatürk’ün “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” sözünün ışığında yol aldık… Kapı, duvar, reze, hınç, fitneyi reddederek, gönülden gönüle giden köprüleri kurduk. Çocuklar gibi şen, çocuklar gibi iyi niyet besleyerek, masmavi göklere barış güvercinlerini uçurduk, göklerlerde kardeşlik uçurtmalarımızı yarıştırdık… Bu arada şiir bahçemize yeni ve ilk kitaplarıyla katılan gençlerle kucak kucağa olduk. Onların o ilk heyecanlarını biz de yüreklerimizde derinden derine hissettik” dedi.

Kuruluşu 1994 yılı olan Kosova Türk Yazarlar Derneği, “….Türk yazarlarının derneği olarak buralardaki Türk ulusal benliğini ve Türk kültürünü yaşatmak, 14. yüzyıldan bugüne kadar bu topraklarda giderek gelişen Türk varlığını yazı diliyle nice yüzyıllara taşımak, evrenselliğe seslenerek dünyada Türk kültür bütünlüğüne katkı sunmaktır. Bu amaca ulaşmak için edebiyat toplantıları, paneller, kitap tanıtım toplantıları, anma saatleri, şiir şölenleri vb. düzenlemektir…” diyerek kendi başlıca amaçlarını belirlemesiyle ilk adımlarını atar.

Bu amaçlar doğrultusunda kuruluşundan bu yana çok sayıda edebiyat buluşması, anma saatleri, saygı geceleri düzenleyen Kosova Türk Yazarlar Derneği üyeleri yerel ve uluslararası çapta çok sayıda edebiyat şölenlerine iştirak etmiş, ulusal ve uluslararası platformlarda Kosova’daki Türk edebiyatını temsil etmiş, kısıtlı imkanlara rağmen derneğin kitap yayınlarından değişik eser yanı sıra dernek almanağını (yıllığını) yayınlamayı başarmıştır. Derneğin etkinlikleri ülkede yaşanan sosyopolitik ve sosyoekonomik çalkantılı süreçler yüzünden kimi dönemlerde duraksama dönemine girse de ara vermemiş, zor koşullara rağmen etkinlik ve çalışmalarını günümüze kadar taşımıştır.

Son dönemlerde başta derneğin azimli üyelerinin özverili gayretleri, Kosova Cumhuriyeti yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti’nin değişik destek ve olanakları sayesinde etkinliklerini sürdüren Kosova Türk Yazarlar Derneği, ülke ve Balkanlar çapında ses getiren, başarılı çalışmalara imza atmaktaya devam etmektedir. Barış ve kardeşlik diyerek değişik etkinliklerle yola çıkan Kosova Türk Yazarlar Derneği, Türkçeyi ve Türk edebiyatının sesini memleketin en ucra köşelerinde, başlıca eğitim ocaklarında ve kültür-sanat kurumları ortamlarında yankılatmaktadır. Edebiyat buluşmaları, anma saatleri, portreler, saygı geceleri, kültür-sanat sohbetleri, kitap tanıtımları tertiplemekte, önemli gün ve jübilelere atfen özel etkinlikler düzenlemektedir.

Bu etkinlikleri ölümsüzleştirip belgeselleştirmek, yarınlara miras olarak taşımak, edebiyat tarihimize katkıda bulunmak için dernek almanağını “Balkanlarda Dizelerin İzinde…” adıyla yayımlamaya girişen Kosova Türk Yazarlar Derneği, ayrıca edebi yaratıcılık yanı sıra edebiyat dünyamıza katkısı geçenlere 2016 yılından itibaren “Suzi Çelebi Edebiyat Ödülünü” vermektedir.

Kosova Türk Yazarlar Derneği Eşbaşkanı Dr. Taner Güçlütürk, konuyla ilgili basına yaptığı açıklamada, “Bu yayının gün yüzünü görmesi hem Kosova Türklüğü, hem de Balkan ve Kosova Türk Edebiyatı tarihinin ölümsüzleştirilmesi açısından önem taşımaktadır. Bu yayın, ileride Kosova Türklüğü ve Balkan ile Kosova Türk Edebiyatı’nı araştıracak bilim çevreleri için kaynak nitelikte zengin bir kaynağı oluşturmaktadır. Çalışma Türkçenin yarınlarına umut taşıyan yürekli emektarların eşsiz azimini, varlığımızın ebedi şeklini ve insanımızın gönül güzelliklerinin şiirsel halini barındırmakta. Dolayısıyla bu doğrultuda çalışma gerçekleştiren Kosova Türk Yazarlar Derneği’nin maddi-manevi her türlü desteğe kapısı açık durumdadır. Yola çıkılan bu ulvi görevde katısı geçen herkese teşekkürlerimiz sonsuzdur. Bu tür çalışmalar bir ekip işi olduğu kadar, destek ve teşviki gerektiren, mevcut olanakları paylaşma enginliği gösterilen etkinliklerdir. Sadece sanat dili değil, bir bilim ve dünya dili olan Türkçeyi yaşatma meşalesini taşımaya bizlerle koşan herkese selam olsun!” dedi.