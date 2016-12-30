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Terörü Şiddetle Kınıyoruz

Kerkük Aralık 12, 2016 Editörden, Haberler Yorum Yazın 206 Görüntülemeler

10 Aralık dünya İnsan Hakları gününe rastlayan Beşiktaş ve Bursa spor futbol maçı sonrası İstanbul’da meydana gelen bomba yüklü bir aracın infilak etmesi ve bir canlı bombanın kendini patlatması sonucu şehit düşen polislerimiz ve sivillerin ailelerine başsağlığı dileriz. Kerkük gazetesi olarak  terörü şiddetle kınıyoruz. Türkiye’mize geçmiş olsun. Şehitlerimiz mekanı cennet olsun. Ailelerine başsağlığı dileriz. Yaralılara acil şifalar temenni ederiz.

Dr. Şemsettin Küzeci

Kerkük Gazetesi

Türkiye Temsilcisi

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