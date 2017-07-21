Teşekkürler BYEGM

15 Temmuz 2016 tarihinde Türkiye’de yaşanana Darbe Girişiminin 1. Yıl dönümü münasebetiyle Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü bir dizi etkinlikler düzenledi. Bu etkinliklere yurt dışından davet edilen çok sayıda yabancı basın mensubuyla Türkiye’de yerelsen yabancı Basın mensupları davet edildi.

BYEGM Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen bu etkinliklerin ilki Türkiye Foto Muhabirleri Derneğinin BYEGM ile ortaklaşa hazırladıkları 15 Temmuz ile ilgili bir Resim sergisi düzenlendi. Sergiyi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca ve çok sayıda Türkiye’de bulunan yabancı ülkelerin Büyükelçileri ve misyon şefleri ile yanısıra 200 yerli ve yabancı basın mensubu sergiye katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti bakan ve yetkililerinin yabancı basın mensupları ile sohbet toplantıları ve bir dizi ziyaretler devam etti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, AKP Sözcüsü Mahir Ünal’ın katıldığı sohbet toplantılarında katılımcı gazeteciler tarafından soru yağmuruna adeta tutuldular. Tüm yetkililer ince detaylara kadar Darba girişimiyle ilgili soruları cevapladılar.

Son gün Başbakan Binali Yıldırımın katılımıyla Şehit Gazeteci Mustafa Cambaz Basın Ödülleri bazı gazeteciler dağıtıldı. Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’sinden açılış konuşması ardından da saraydaki faaliyetler tüm katılımcı gazeteciler tarafından takip edildi.

Bu gibi faaliyetlere imza atan BYEGM sadece böyle önemli toplantıları değil azından ayda bir Türkiye ev dünya gündemi ile ilgili BYEGM bir bilgilendirme ve fikir alışverişi toplantısının düzenlenmesinde yarar vardı ve temennisiyle Türkiye Cumhuriyeti devletine BYEGM bu etkinlikler için çok çok teşekkür eder, Allah yar ve yardımcımız olsun.