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Türk askeri sınırı geçti

Kerkük Ekim 9, 2017 Haberler Yorum Yazın 25 Görüntülemeler

Türk askeri sınırı geçti

Astana sürecinde alınan karar doğrultusunda Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’nde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları keşif faaliyetleri için İdlib‘e geçti.

Açıklama Genelkurmay Başkanlığı’ndan geldi.

İnternet sitesinde yer alan açıklamada, 30 Aralık 2016’da Suriye’de ilan edilen ateşkes rejiminin sürdürülmesi amacıyla, Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran garantörlüğünde Astana Süreci’nin başlatıldığı hatırlatıldı. 

Açıklamada, süreç kapsamında, ateşkes rejiminin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, Suriye’de “Gerginliği Azaltma Bölgeleri / Çatışmasızlık Bölgeleri”nin belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Gelinen aşamada, ateşkes rejiminin takibi maksadıyla, garantör ülkelerin silahlı kuvvetlerine mensup birliklerden oluşan Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü’nde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, İdlib Bölgesinde icra edeceği harekat kapsamında, gözlem noktaları tesis etmek üzere 8 Ekim 2017 tarihinden itibaren keşif faaliyetlerine başlamıştır. 

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana sürecinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedirler.”

KAYNAK: NTV

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